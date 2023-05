Pueyo proposa un espai de memòria sobre la lluita obrera al Canal de Seròs

El paer en cap i candidat d'ERC,, la tinent d'alcaldei la consellera de Jústicia, Drets i Memòria,, han fet unai han assistit a una xerrada sobre la lluita obrera i la memòria democràtica social, a càrrec de Gabriel Ramón, on han anunciat l'aposta d'per crear un espai de memòria al, on s'expliqui i es posi en valor la memòria democràtica del barri, de la ciutat, i el paper que aquesta va tenir en la lluita obrera, dins d'un projecte de dignificació del canal."Lleida ha de seri en la condemna dels règims totalitaris, per reconèixer les víctimes dels crims contra la humanitat, restablir els seus honors i reparar els danys de les famílies. És per això, que des d'ERC Lleida també apostem una nova via verda, inclosa dins dels recorreguts del Memorial Democràtica a la ciutat, fent un pas més en la defensa dels drets i les llibertats, que contingui plafons explicatius per posar en valor la lluita obrera de l'espai i la ciutat", ha explicat Pueyo.Durant l'atenció a mitjans, la corporació republicana també ha anunciat l'aposta per difondre la memòria democràtica de cada barri amb exposicions i activitats, l'impuls de l'Assemblea Municipal de la Memòria, per restablir la Memòria Democràtica de la nostra ciutat, i que tindrà representació en el Consell de Ciutat, o la recuperació d'espais de memòria i la seva senyalització, entre d'altres.Per la seva banda, Castro ha anunciant les propostes referents als drets socials. "Lleida ha estat i és ciutat d'acollida. Volem construir una ciutat amable on tothom se'n senti part, per això, des d'ERC Lleida volem impulsar un gran programa d'acollida entre famílies de la ciutat, l'impuls deque desmenteixin els prejudicis i el desconeixement, i garantir els drets de totes les persones, continuant desplegant un model integral d'acollida a través del Servei d'Acollida Municipal.