Alguns fruiters del canal d'Urgell han perdut tota la collita: «És la mort anunciada»

L'Associació Empresarial de Fruita de Catalunya,, alerta que ja hi ha finques d'arbres fruiters regats pel canal d'Urgell que donen per perduda la totalitat de la seva collita. És el cas, per exemple, d'un camp de nectariners al terme de(Garrigues), on els arbres mostren símptomes evidents d'estrès hídric, com ara fruits arrugats i pèrdua de fullam. "El que veiem en aquest camp és l'inici d'una", ha valorat, director general d'Afrucat, que ha reiterat que, més enllà de la producció que es perdrà enguany, la prioritat de la patronal fructícola és assegurar la supervivència dels arbres. Per això es necessitaria fer entre 3 i 4 regs, mentre que, de moment, només n'hi ha un d'assegurat.En aquesta època de l'any elshaurien d'estar plens de fulles i amb els fruits en ple creixement amb la pell ferma i llisa. És tot el contrari de la situació que comencen a presentar diverses finques que reguen deli des d'Afrucat afirmen que és qüestió de temps que la resta d'explotacions de la zona presentin els mateixos símptomes.En el cas de la finca de Castelldans, els fruits ja s'han començat a assecar i a caure dels arbres. Això, malgrat el pagès d'aquest camp de 10 hectàrees disposa d'una bassa amb la qual rega els fruiters, tot i que no n'hi ha prou, ja que els arbres reben menys d'una desena part del que haurien. "Aquesta plantació tindrà una producció zero", ha assegurat Simon.El principal dubte d'ara, segons el director general d'Afrucat, és sabero no a l'estiu. De moment, els regants del canal d'Urgell asseguren un sol reg que està previst que es dugui a terme a principis de juny i també s'està parlant d'un altre reg al juliol que dependrà, però, del nivell de reserves d'aigua dels pantans. Des de la patronal fructícola alerten que es necessiten almenysper a salvar els arbres, i reiteren la necessitat d'assegurar aquesta supervivència i també de compensar els agricultors amb ajuts per evitar l'abandonament de les explotacions.