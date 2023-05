La CUP promet impulsar la municipalització de la gestió de l'aigua

Laha reivindicat aquest dijous la municipalització de la gestió de l'aigua en un acte de campanya a. La diputada de la formació,, ha reclamat que es comenci a treballar des de "ja" per crear empreses públiques que, quan sigui el moment, puguin gestionar les necessitats hídriques de la població."Tot el que no sigui fer això és escudar-se en contes neoliberals", ha expressat Reguant. En aquest sentit, ha criticat també la "" del servei d'abastament, que segons ha dit,la setmana vinent al Consell Comarcal del Maresme.La CUP ha exemplificat en Tàrrega l'aposta de la formació per una. I és que la formació local del municipi fa temps que treballa per implementar la municipalització del servei, tal com ha explicat Reguant. En un acte celebrat a lade la capital de l'Urgell, la diputada ha demanat apartar les empreses privades, que actualment gestionin l'aigua a Catalunya, i començar a crear-ne de públiques perquè es facin càrrec d'aquesta tasca.En aquest sentit, Reguant ha volgut llançar un missatge als comuns que governen a l'Ajuntament de Barcelona o a l', i també a ERC perquè la setmana vinent, segons ha dit, preveu aprovar al Consell Comarcal del Maresme la privatització del servei d'abastament d'aigua. "No s'hi valen excuses, és una qüestió de municipalitzar la gestió dels béns comuns i d'apostar clarament per això. I, per tant, començar a treballar des d'ara mateix per crear empreses públiques que quan sigui el moment puguin gestionar l'aigua", ha expressat. "Tot el que no sigui fer això és escudar-se i empantanegar-se en contes neoliberals", ha afegit.