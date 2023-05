ERC Balaguer planteja un nou pavelló, millorar el carrer Urgell i actualitzar el pla de neteja

ha presentat el nou programa electoral per als pròxims quatre anys. La candidatura proposa“Més futur”, “Més transició verda”, “Més cultura, joventut i esports”, “Més serveis a les persones” i “Més promoció”.Com a principals propostes, el partit republicàproposa el traspàs ii l’ampliació del, finalitzar l’, la creació de la, que servirà per a reduir la despesa de llum de les famílies i empreses de Balaguer, finalitzar lai fer unal barri del secà., la candidatura republicana ha elaborat un programa ambque es poden realitzar durant els pròxims quatre anys i que pretén continuar millorant la ciutat de Balaguer.Dins de l’eix “Més futur”, hi ha laper a integrar-lo a la zona urbana i desenvolupar el sector d’INPACSA, aconseguir que la v(C-13), que la carretera de Balaguer - Tàrrega (C-53) sigui una via ràpida i tornar a posar al mapa el projecte de l'Eix Transversal. Altrament, també es proposa la redacció del nou Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM).En l’àmbit de la "Transició verda" es proposa continuar, redactar el Pla de Mobilitat, Urbana i Sostenible, buscar espais on ubicar més aparcaments públics, implementar mesures que permetin millorar la mobilitat entre els diferents barris de la ciutat,, treballar per tenir espais més amables i verds i eliminar o transformar aquells espais més degradats. També es proposa augmentar el reciclatge i continuar renovant els parcs infantils de la ciutat.L’àmbit cultural, d’entitats, joventut i esports, anomenat “Més cultura, joventut i esports”, la formació pretén impulsar la, generar nous espais i ensenyaments culturals, desplegar el Pla estratègic de cultura, fer un espai independent per a la biblioteca infantil i un bar-ateneu al Carrer Miracle. En aquesta línia, els republicans volen crear un espai pel jovent per a millorar l’oci de les persones joves, implementar uni augmentar els ajuts als clubs esportius com també elaborar un catàleg de recursos i materials per a entitats.Les actuacions que es pretenen dur en la millora dels serveis a la ciutadania en l’àmbit social, educació, seguretat, administració i manteniment de carrers, l'anomenat “Més serveis a les persones”, es basen en impulsar l’Oficina d’Atenció al Ciutadà i la, crear un espai per al dol perinatal, desenvolupar un servei de prescripció mèdica i ampliar el “Servei de la mà”. També es proposa potenciar les actuacions de salut pública i implementar, finalitzar l’escola Mont-roig, continuar desenvolupant el Pla Educatiu d'Entorn i el Pla de Millora d'Oportunitats Educatives i conveniar amb el Cos d’Agents Rurals que posin la seu de Ponent a Balaguer.Finalment, pel que fa a l’àmbit de la promoció de ciutat, sigui turística o econòmica, es proposa seguir impulsant el turisme a la ciutat, acabar la, seguir invertint en l’arranjament del patrimoni històric, fer el cens de locals comercials i instal·lar un caixer automàtic als baixos de la Paeria, facilitar espais per obradors compartits, crear nous terrenys industrials i ampliar el polígon industrial i crear un centre de formació ocupacional per a la professionalització de persones a l’atur.