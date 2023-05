Maria del Mar Bonet, Stay Homas i Lildami, entre els caps de cartell del Paupaterres de Tàrrega

El certamen s'amplia un dia

Elcelebrarà del 12 al 15 de juliol la seva 25a edició amb un cartell que inclou una vintena de propostes musicals per a tots els gustos.Com a novetat, el certamen s'amplia un dia de manera excepcional i s'inaugurarà el dimecres 12 de juliol amb una actuació gratuïta dea la plaça Major. Altres caps de cartell que també passaran pel festival són. En total, hi haurà 18 actuacions, més de la meitat de les quals d'artistes de la demarcació de Lleida. També com a novetat, el Paupaterres ha creat el Paupatrap, el primer concurs de música trap en català de Ponent.El Paupaterres ha presentat aquest dimarts la programació del festival que enguany compleix 25 anys i que se celebrarà del 12 al 15 de juliol en diversos espais de la capital de l'Urgell. El Sota el lema 'Un altra pell' i amb el llangardaix com a nou emblema distintiu, el festival vol donar relleu als valors de la gent del territori per la seva capacitat de resiliència i adaptació en qualsevol situació, un fet que el Paupaterres ha demostrat al llarg dels seus 25 anys de vida i durant la seva reformulació per mantenir-se en peu.Una de les novetats més destacades és que el certamen amplia excepcionalment la seva programació amb motiu del 25è aniversari. El dimecres 12 de juliol Maria del Mar Bonet inaugurarà el festival amb un concert gratuït a la plaça Major de Tàrrega. Amb més de 50 anys sobre els escenaris, la cantautora mallorquina actuarà conjuntament amb el músic valencià Borja Penalba presentant una proposta molt singular. L'acte comptarà, a més, amb un tast de vins de proximitat.El divendres 14 i el dissabte 15 de juliol l'activitat es concentrarà al Càmping Municipal – Espai Felip Robinat amb una oferta àmplia i variada. L'organització ha confiat en grups referents del panorama català com ara Stay Homas, The Tyets, Els Caterres o Lildami. La resta de noms que passaran per aquest escenari són Mabel Flores, Meritxell Gené, La Follia, Laverta, LA Niña Paracaídas, Boom Boom Fighters i Sexenni, a més dels discjòqueis Dub Esponja i Freak&Do. pugui requerir.El dijous 13 de juliol es mantindran els concerts gratuïts repartits a diferents locals de la ciutat per portar la música del territori a tots els racons. Neptú, el projecte del lleidatà Vicent Monfà, qui havia format part de Koers, actuarà al Sardines i Marinada del Gat del Rosal. La jove cantautora de Vilanova de Bellpuig Itsasgorak mostrarà al Novum les seves cançons reivindicatives. I la rumba del targarí Salinsky animarà el bar Kirikú.El Paupaterres innova enguany amb la creació del Paupatrap, el primer concurs de trap en català de les terres de Lleida. D'aquesta manera, el festival vol potenciar la carrera de noves formacions d'aquest gènere musical, que en els darrers anys ha crescut amb força. El premi serà formar part de la programació del Paupaterres 2024. Les actuacions seran el divendres 14 de juliol al vespre amb una durada de 15 minuts per artista i el jurat estarà format per membres de l'organització, de la Casa de la Música de Lleida i per artistes reconeguts dins el panorama musical. Les inscripcions es podran fer a través de les xarxes socials de Paupaterres.