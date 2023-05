Lleida es prepara per tornar a ser Medina Larida a la 27a edició de la Festa de Moros i Cristians

Lacelebrarà aquest cap de setmana la sevaomplint de nou els carrers de la ciutat de música, ball i cultura popular.La celebració, que commemorarà un any més la batalla que ara fava permetre als comtes catalans conquerir la capital del Segrià als sarraïns, arrencarà dissabte amb la representació de les Ambaixades i vermut fester, mentre que diumenge es viurà la jornada central amb la, que culminarà amb la batalla final a la Seu Vella on les tropes mores conqueriran la ciutat. La festa aplega cada anys milers de lleidatans i compta amb la participació d'unes 700 persones entre festers, músics i membres dels seguicis.El president de l''Associació de la Festa de Moros i Cristians de Lleida,, i l'alcalde de la ciutat, Miquel Pueyo, han presentat aquest dimecres els actes de la festa acompanyats pel caid moro, Jordi Suñé Arbonés, i el comte cristiàEls actes arrencaran el dissabte 20 de maig amb el vermut fester a la plaça de Sant Francesc i les Ambaixades a la plaça Sant Joan. Serà a les 19.30 hores quan les tropes mores arribaran a la ciutat i demanaran la rendició del bàndol cristià, després de la batalla dialèctica que enguany ha escrit Marc Macià, doctor en Història Contemporània i professor de la Universitat de Lleida i a la Universitat Oberta de Catalunya.El dia gran de la festa es viurà diumenge amb l'entrada infantil i desfilada pels carrers de Lleida fins arribar a la, on es farà la presentació de les bandes de música i el concurs. La festa continuarà a la tarda amb la concentració de les comparses a la Porta del Lleó de la Seu Vella i la desfilada de lluïment pels carrers Cavalles, Blondel i avinguda de Madrid fins arribar a la Paeria.A les 21 h es celebrarà l'enfrontament final entre moros i cristians per ocupar la ciutat de Lleida. L'activista cultural, col·leccionista d'art i escriptor Antoni Geloch és l'autor del text de la Batalla, la direcció artística de la qual va a càrrec de Ramon Caballol.