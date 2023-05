Postius anuncia un nou contracte de neteja amb el 30% més de recursos

El candidat a Paer en Cap,, ha proposat una la ciutat i de la recollida de la brossa per "adaptar-lo a les necessitats actuals, incrementar-ne els recursos i definir-ne el model de recollida en illes de contenidors amb xip per tota la ciutat". El contracte actual es troba, i aquesta darrera pròrroga finalitza el mes de març de 2024. Es tracta d'un contracte que es troba totalment desactualitzat, infrafinançat i obsolet i necessita "una sacsejada general per oferir un servei que cobreixi les necessitats de la Lleida del 2023".Postius ha explicat que el contracte de la neteja que té la ciutat actualment es vai van començar les prestacions el març del 2006. Aquest contracte estava previst que durés deu anys, però es van fer fins a dotze modificacions del contracte per via de lai es va allargar dos anys la concessió fins al març de 2018.Va ser el febrer de 2018 quan el Ple de la Paeria va prorrogar el contracte per un període de 6 anys amb els"aquests que ara es lamenten, van allargar un contracte que estava caduc, exhaurit i que no donava més de si per sis anys i ho van deixar tot lligat per no poder rescindir-lo sense que això suposés una penalització econòmica per l'Ajuntament". A més, Postius ha afegit que "alguns ara diuen que es podien haver fet inversions aquests darrers quatre anys, el que no expliquen és que la intervenció municipal no ho ha autoritzat".Per aquest motiu, i amb la finalització del contracte a l'horitzó, Postius ha proposat un nou contracte "en la neteja i que passi dels 7 milions d'euros als 9 milions d'euros, que permeti cobrir les mancances actuals, arribant a tots els barris amb els mateixos serveis, i el que és més important, amb maquinària per millorar el rendiment". Postius ha posat de manifest que el contracte actual és totalment insuficient atès que la ciutat ha crescut pels "barris de Copa d'Or, Ciutat Jardí, la nova Balàfia, i els recursos han estat els mateixos redistribuïts per les noves zones, el que ha suposat una disminució dels serveis als diferents barris".