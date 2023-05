Pueyo anuncia la creació d'un nou barri a Lleida amb 4.000 habitatges oficials

El candidat d'ERC i Paer en cap de Lleida,, la tinent d'alcalde, i el candidathan anunciat l'aposta d'pel desenvolupament de l'ARE (Àrea Residencial Estratègia) de Lleida; Un nou barri de més de 60 ha, entre els barris de Cappont i la Bordeta, i amb especial atenció a la construcció d'habitatge de protecció oficial."La Lleida del futur, la ciutat que volem i estem construint, és una Lleida connectada, justa i plural, amb garantia de drets i d'oportunitats per a totes les persones. Garantir l'habitatge és un dret, i volem continuar transformant el mercat de l'habitatge i fent-lo accessible per a tothom. L'ARE comptarà amb, i amb un model comercial sostingut en la trama urbana. Aquest nou barri dotarà la ciutat de noves zones de creixement natural de la ciutat, completant eli aconseguint un creixement d'habitatges, recordant que l'ARE el composen 61,4 ha de terreny en la zona d'expansió natural dels barris de la Bordeta i Cappont.", ha explicat Pueyo.Entre d'altres propostes en l'àmbit de l'habitatge, l'equip d'ERC Lleida han anunciat l'aposta d'aquest govern per l'impuls de la mediació en el mercat de lloguer, reorientar els habitatges buits cap a lloguers socials, establir mecanismes de regulació dels preus dels lloguers, entre d'altres.En aquest aspecte, Freixanet ha explicat l'aposta de l'equip de govern per garantir un. "Des d'ERC Lleida, elaborarem el Pla Local de l'Habitatge, crearem un registre d'habitatge assequible i aprovarem el nou reglament de la Mesa d'Emergència, i negociarem amb grans tenidors la posada a disposició de pisos a lloguer a la borsa d'habitatge de l'EMAU per fer-ne assequible l'accés, o el Conveni amb el Col·legi Oficial d'Agents de la Propietat Immobiliària de Lleida per a la incorporació d'habitatges socials", ha explicat Freixanet.D'altra banda, l'equip republicà també ha anunciat l'aposta per la millora de l'eficiència energètica i revertir el canvi climàtic, com per exemple, amb la construcció d'habitatges energèticament eficients, el foment de la rehabilitació d'edificis o posar èmfasi en la millora de l'accessibilitat i l'eficiència energètica.Durant l'atenció als mitjans, ERC Lleida també ha posat en valor la situació actual dels joves en relació a l'habitatge, per això, aposten per garantir l'habitatge dels més joves com a prioritat. "En aquests quatre anys hem impulsat la masoveria urbana, una alternativa real a l'habitatge, mitjançant la rehabilitació de pisos. Gràcies això, Lleida és avui una ciutat més digna i amb més oferta d'habitatge. Per això, continuarem impulsant i incentivant la construcció d'habitatges en règim de cooperatives d'habitatge", ha explicat la tinent d'alcalde Freixanet.