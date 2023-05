Rull dona suport a Trilla i reivindica les connexions amb Lleida i Tàrrega i el tren de la Pobla

Junts vol que la ciutat de Balaguer torni a ser un municipi de referència arreu del país pel que fa a la lluita independentista, l'activisme i la reivindicació nacional. Unes prioritats que denuncien que l'actual equip de govern ha abandonat. Per això, aquesta setmana visiten la capital de la Noguera tres dels presos polítics de Junts amb l'objectiu de donar suport a la cap de llista,, i a tot l'equip de, per tal que, a partir del pròxim 28 de maig, puguin treballar des del consistori perquè Balaguer formi part dels pobles de Catalunya que treballen incansablement perquè el país tinguiAquest dimecres ha visitat Balaguer l'exconseller, que ha pogut visitar diferents indrets del municipi acompanyat de tota la candidatura i ha posat en valor "de Balaguer i convertir la capital de la Noguera en un municipi compromès amb la llibertat del país i la nostra gent", ha dit. Rull ha posat de manifest la necessitat de treballar per lesaixí com potenciar el tren de la Pobla, que és gran oportunitat la seva tramviarització pel creixement urbanístic de la ciutat i pel potencial turístic i econòmic que suposa.