El Club Bàsquet Balaguer es declara contrari al feixisme, al masclisme i al racisme

El nou logotip del Club de Bàsquet Balaguer Foto: Club Bàsquet Balaguer El nou logotip del Club de Bàsquet Balaguer Foto: Club Bàsquet Balaguer

Els'ha declarat públicament una entitat. En el marc del, des del club s'ha volgut refermar el compromís "amb la defensa de la diversitat i la tolerància i amb la lluita contra qualsevol forma de discriminació".El president de l'entitat,, ha anunciat la creació d'un logotip per identificar la complicitat amb aquestes causes i que serà visible a lai al poliesportiu, on també es realitzaràEn aquest sentit, el col·lectiu basquetbolista també ha modificat elper garantir que tots els membres siguin tractats amb igualtat i respecte. També s'organitzaran xerrades formatives per fomentar la igualtat i el respecte cap a totes les persones amb l'objectiu de crear un ambient de joc saludable i respectuós.Martínez explica que s'ha pres aquesta decisió per aprofundir "en la defensa dels drets humans i en la lluita contra la discriminació i la intolerància".