Nervis a les files de. La formació que lideraha denunciat la candidatura deper haver fet publicitat a les xarxes socials del seu programa electoral abans de l'inici de la campanya.Els juntaires van presentar un escrit el passat dia 7 de maig a laemparant-se en l', que prohibeix, en el període comprès entre la convocatòria d'eleccions i l'inici de la campanya, la "realització de publicitat o propaganda electoral mitjançant cartells, suports comercials o insercions a premsa, ràdio o altres mitjans digitals". La formació de Trilla assegura que va detectar una publicitat patrocinada a les xarxes socials el mateix dia 7, una propaganda queatès que encara no havia començat el període de campanya.El jutge, però, no ho ha considerat així, i ha, que ha presentat dos recursos per forçar la retirada de la publicitat i una sanció per a la plataforma que encapçala. En la seva resposta, el lletrat assegura que la candidatura de Treballem per Balaguer no ha vulnerat la legalitat perquè "no existeix una petició literal i expressa de vot, per tant, cal entendre que no ens trobem davant una vulneració de l'article 53 de la Loreg".Des de la formació balaguerina es lamenta el "" dels juntaires en una campanya que ells volen neta i on es parli de projectes per Balaguer. En aquest sentit, es recorda que la pròpia Gemma Trilla va demanar el vot fins a quatre vegades durant el debat de candidats, celebrat just un dia abans de l'inici de la campanya: "Va cometre una irregularitat però no ho vam denunciar perquè no volem crear polèmiques innecessàries".Ara, el cas arribarà a la Junta Electoral Provincial, que s'haurà de posicionar sobre la denúncia un cop escoltada l'argumentació dels responsables de Treballem per Balaguer.