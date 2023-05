Ruben Cobo: «La CUP no pactarà amb l'ERC d'aquest mandat. Han de demostrar que son d'esquerres»

ERC ha fet una política continuista de les polítiques del PSC. Ja sabem que els socialistes no son d'esquerres, però els republicans ho han de demostrar. La CUP els obligarà a ser-ho i a escollir el model de ciutat

El PSC està impulsant amb Torre Salses un model comercial d’origen americà que ja era obsolet als anys 80; que la gent visqui en comunitats tancades amb jardí, piscina i pàdel i que surtin a comprar a la gran superfície per, després, tornar-se a aïllar

Els socialistes han fet un discurs molt perillós en la qüestió de l'alberg de Pardinyes, i això ha alimentat el discurs d'extrema dreta. Tenir un equipament d'aquestes característiques és necessari, i nosaltres vam ser els primers en defensar-ho

Ruben Cobo i Ariño (Lleida, 1975) és el cap de cartell de la CUP a la ciutat de Lleida, i té un repte; que els anticapitalistes tornin a la Paeria després d'una legislatura d'absència. Biòleg de formació, el candidat fixa un discurs allunyat dels relats i praxis dels partits de l'actual govern d'ERC i Junts i, també del PSC, que no considera una formació d'esquerres.Cobo creu que els republicans tampoc han demostrat ser-ho en aquests darrers anys, que considera perduts perquè opina que el canvi anunciat no s'ha fet visible. Deixa entrebadades les portes al partit de Miquel Pueyo per a un eventual pacte post-electoral, però reclama un gir en el patró de ciutat: "La CUP obligarà ERC a moure's a l'esquerra i a escollir el model; el dels socialistes o el nostre".- De model de ciutat. El PSC va governar durant quaranta anys amb un sistema de govern basat en privatitzar serveis i en grans projectes, i l’actual executiu és continuador d'aquest model. L’alcalde Miquel Pueyo i el candidat de Junts, Toni Postius, podrien pactar amb el PSC i no es notarien canvis. En aquest mandat, el govern no ha donat respostes a la crisi social que estem patint, i fins i tot crec que no n’és conscient i ha privatitzat serveis. El cas de la neteja és ben paradigmàtic. La ciutat està bruta i cap candidat, a part de jo, aposta per canviar el model. Tots diuen que milloraran les condicions de licitació. El que s’ha de fer és recuperar aquest servei per fer-lo funcionar millor i donar més condicions laborals als treballadors.- Hi ha hagut continuisme de les polítiques del PSC tot i que és veritat que ERC és una formació diferent i que ha millorat la gestió en algunes coses. Però a nivell global s’han perdut moltes oportunitats. Ens van vendre canvis i no els hem vist. En qüestions d’indústria, de comerç, d’urbanisme... per no parlar de la qüestió nacional, que ha estat completament aparcada per l’executiu de Pueyo. El conflicte hi continua existint, li recordo.- Per exemple, la creació d’una regidoria de Països Catalans amb la idea d’impulsar una assemblea municipalista de regidors, de reforçar l’agermanament amb Xàtiva, d’estrènyer llaços amb la Franja de Ponent a nivell econòmic, cultural i lingüístic i de reforçar la difusió del català. Miquel Pueyo va ser durant anys la màxima autoritat del país en matèria d’idioma i en els darrers anys no ha fet res. Potser ni ha trepitjat la seu del Consorci de Normalització Lingüística.- És un partit que es diu d’esquerra i independentista, però no n’exerceix. Sense la CUP a l’ajuntament, és evident que les formacions s’escoren cap a la dreta i busquen les seves zones de confort. Una de les nostres tasques serà la de tensionar la política municipal en el sentit que obligarem les formacions a escollir entre dos models de ciutat, sobretot ERC.- També, però ja sabem que el PSC no és una formació d’esquerres i que sembla un partit amb polítiques que podria signar Margaret Thatcher als anys 80. El pacte amb ells és impensable. Qui sí s’ha de moure és ERC, i demostrar que son d’esquerres.- Estem disposats a assumir responsabilitats de govern, però alerta. No pactarem amb l’ERC que hem vist aquest mandat. Per arribar a un acord caldrà valorar les propostes i els projectes.- Volen fer un gran polígon industrial a l’Horta de Lleida. Amb això li dic tot.- Apostar pel productor local i impulsar la transformació del producte en base a una economia social, solidària i integrada al territori. Considerem que no té cap sentit crear un polígon industrial perquè no hi ha interessos empresarials reals. La ciutat de Lleida no s’ha d’emmirallar en models obsolets, i ha de ser generosa amb el seu entorn per potenciar la ruralitat. D’altra banda, el polígon que es projecta va en contra del pacte signat pels alcaldes en relació al compromís de reduir significativament les emissions de diòxid de carboni. No ens creiem els documents que signem?- Entén bé! Els únics que hi creuen son els socialistes, i ells sabran per quina raó.- Algun interès tindran a nivell especulatiu, perquè sinó no és comprensible la dèria que tenen amb aquest projecte. Miri, el PSC està impulsant un model comercial d’origen americà que ja era obsolet als anys 80; que la gent visqui en comunitats tancades amb jardí, piscina i pàdel i que surtin a comprar a la gran superfície per, després, tornar a casa i aïllar-se de nou. Realment volem això per Lleida? des de la CUP apostem per comunitats unides, fortes, amb coneixences, amb comerços de proximitat, amb vida de carrer...- Jo he comprat sempre a Lleida, i hi he trobat de tot aquí! Potser ell sí que hi va a Saragossa.- He de mesurar les paraules... (riu).- Ha fet una oposició des del cinisme denunciant que el govern no ha fet les coses que ells tampoc no van fer durant 40 anys. D’això en trec una conclusió.- Que els socialistes no han fet les coses que necessitava Lleida i que ERC tampoc. Caldrà que governi la CUP per a que es facin!- El veig bé si el comparem amb Torre Salses, però cal estudiar la lletra petita. Nosaltres defensem un model comercial de proximitat i aquest projecte sembla que s’encarrila cap aquí. Ens agrada que es vulgui eliminar la cicatriu urbanística que suposa la via del tren i que es vulgui suturar el barri de Pardinyes amb la zona del carrer del Nord. La música ens sona bé, però cal esperar més concrecions.- Nosaltres vam ser els primers, fa més de quinze anys, en demanar un equipament d’aquestes característiques. És una qüestió humanitària que cal que sigui abordada. Durant els governs del PSC hi havia cada any un centenar de persones dormint al carrer. L’alberg és una necessitat per als temporers que arriben i, també, per a les persones sense llar, sovint amb contextos personals complicats que s’han de tractar.- Els socialistes han fet un discurs molt perillós i això ha alimentat aquest discurs. No dic pas que els veïns de Pardinyes ho siguin, d’extrema dreta, però els discursos del PSC i d’altres formacions han atiat confrontacions i tensions entre veïns.- Una de senzilla; la municipalització del SAD, el servei d’atenció domiciliària. No té una gran infraestructura i milloraria les condicions laborals de les persones que hi treballen, que son dones la gran majoria. Aquest servei està en mans d’una empresa de Florentino Pérez, i els diners que ara paguem podrien anar a enriquir el servei i a enfortir l’estat laboral de les treballadores.- La força rau en el carrer. Que el moviment independentista tingui múscul depèn de la nostra feina al carrer. A les institucions tenim escletxes que hem d’aprofitar, per exemple, per tensionar l’Estat espanyol amb noves lleis, sobretot socials. Si volem guanyar aquesta batalla hem de fer visible que en una Catalunya independent tindríem una millor qualitat de vida que a Espanya, un país encara lligat a valors franquistes i caciquistes.