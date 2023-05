Tractors de Ponent i l'Ebre es concentren davant la CHE, a Saragossa, per demanar ajudes per la sequera

Desenes dearribats dei less'han concentrat aquest dimarts al davant de la(CHE) per demanar ajudes urgents per la sequera que pateixen i per denunciar que el paquet de mesures que va anunciar la setmana passada el ministeri és "insuficient".Convocats pel sindicat(UP), els tractors van sortir dilluns des de Catalunya i han arribat a Saragossa després d'unes 20 hores de trajecte.Els pagesos critiquen lade la situació i consideren que hi ha hagut manca de planificació pel tancament dels canals d'Urgell i Segarra-Garrigues. Dimecres està previst que la CHE es reuneixi amb el sector., responsable de regadius d'UP, ha explicat que van demanar una reunió amb la CHE el 20 d'abril, dies abans del tancament del canal d'Urgell, però no ha estat fins després d'anunciar la mobilització que ara han fet, que se'ls ha donat hora, casualment per dimecres 17 de maig. Pedrós ha qualificat laperquè la CHE encara no ha informat de la situació, sobretot en relació als abastaments que tindran els pagesos per poder salvar els arbres o part de la collita. "Creiem que haurien de tenir les coses clares i aconsellar què hem de fer", ha remarcat Pedrós, que també ha apuntat que "no es pot deixar que cadascú faci el que vulgui".A la protesta hi ha participat unaperò molts pagesos també s'han desplaçat amb cotxe i en total s'han mobilitzat un centenar de vehicles. Majoritàriament han vingut de la zona de canal d'Urgell però també del Delta de l'Ebre. En aquest sentit, el responsable de l'arròs d'UP,, ha lamentat que la previsió de la CHE sigui "molt opaca" i que de moment només disposaran d'aigua pels arrossars fins a la primera quinzena de juliol. "Aquesta és la por i la incertesa que tenim", ha dit Ponts, que també ha alertat que si això passa, no se segarà ni un quilo del 140 milions de quilos d'arròs que es fan al Delta.Precisament per això, han volgut simbolitzar aquesta possible circumstància repartint paquets d'arròs a la protesta; un arròs, que han dit que serà el darrer que es podrà consumir de Delta mentre duri la sequera.