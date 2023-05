Pueyo anuncia una nova biblioteca al barri de la Mariola

El paer en cap i candidat a la reeleccióha anunciat aquest dilluns la construcció d'una, i continuar amb el desplegament delLes biblioteques sónque potencien la interacció entre ciutadans, per això, ERC Lleida aposta per recuperar l'autoestima de la Mariola amb un equipament de primer nivell dins del barri, la nova biblioteca pública de la ciutat. "La nova biblioteca de la ciutat de Lleida comptarà amb, zones d'acollida i promoció, zones generals, zones per infants i famílies, zones de treball intern i zones logístiques, a banda, d'un pati interior o exterior", ha explicat Pueyo.D'altra banda,aposta perquè la cultura sigui un motor de cohesió i participació, per consolidar un model de ciutat més inclusiu i amb visió comunitària. Per això, treballen pel desenvolupament d'un pla de suport al teixit associatiu, per facilitar l'accés a la cultura, per consolidar programes de foment i suport a l'art urbà, per impulsar una Xarxa de Residències Artístiques i per fomentar un model de festes majors més sostenibles, segures i conciliadores.A més, Lleida és una ciutat amb activitat turística creixent i cal que les activitats siguin respectuoses, per això, l'equip de govern aposta per un model turístic responsable, sostenible i que aporti valor afegit al conjunt del municipi. "Treballem per una Lleida dinàmica, cultural, i turística, i hem de facilitar a tota la ciutadania de Lleida i d'arreu del territori, la informació sobre tot el que es fa a la ciutat, i de forma unificada, per això apostem per l'Agenda Única", ha explicat el regidorPer la seva part, la candidata, ha explicat l'aposta de l'equip de govern per un projecte global turístic. "Estem al lloc indicat per parlar de turisme, a la Mariola. Per què? Perquè treballem per un projecte que entén la ciutat de Lleida com un tot, on cada barri té les seves característiques, però sempre amb la voluntat de parlar per a totes les ciutat. Algunes de les mesures que proposem són la creació i desenvolupament de la marca de Lleida, l'impuls del turisme de negocis, teixir aliances amb el sector turístic creant una taula d'experts en el sector per desenvolupar un full de ruta únic".Finalment, Pueyo també ha explicat una de les propostes de govern entorn al patrimoni de la ciutat. ", l', per projectar el ric patrimoni lleidatà, dinamitzant el centre històric, integrant i donant nova dimensió als equipaments museològics de la ciutat, implementant la governança conjunta del sistema museístic de la ciutat".Amb aquestes propostes anunciades, d'entre les que conformen el programa electoral, com el centre de creació d'arts escèniques a la Llotja o els programes d'acolliment lingüístic en l'àmbit de la cultura, l'aposta pelsd'experiències culturals, o l'impuls pel, o per promoure itineraris i centres d'interpretació, refermen la clara intenció d'ERC Lleida per fer una ciutat dinàmica i amb oferta cultural, turística i patrimonial, per a tothom. "Perquè a Lleida anem a més! Més cultura, més equipaments, més drets", ha exclamat Pueyo per acabar.