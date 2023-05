Turull diu que Junts és l'única alternativa «al sectarisme i el desgavell» dels tripartits

Jordi Turull, a Tàrrega Foto: ACN

El secretari general de Junts per Catalunya,, diu que ells són l'única alternativa "" dels tripartits que només els uneix fer fora dels governs formacions com la seva, "encara que això suposi ajuntar l'aigua amb l'oli". Ho ha dit des de, on ha participat en un acte de campanya amb la candidata de Junts per Tàrrega,Turull ha demanat omplir el pròximles urnes de vots aper enviar als "il·lusos enterradors del procés de Catalunya cap a la independència, a les policies patriòtiques, a les clavegueres de l'Estat i als Pegasus" un missatge clar; que els catalans "ni ens resignem, ni ens rendim, ni renunciem" al camí cap a la independència.Junts ha celebrat aquest dilluns un acte de campanya a laamb la participació del secretari general Jordi Turull, la candidata de Junts a Tàrrega, Rosa Maria Perelló; l'alcalde de Guissona i candidat, Jaume Ars; i l'exconsellera Violant Cervera.Turull ha recordat que les passades eleccions municipals no les va poder viure perquè estava "en una habitació molt petita a" i ha demanat el vot per a Junts, "per tots aquells represaliats i per fer arribar un missatge claríssim a l'Estat; que no ens doblegaran".Aquest dilluns, des de Tàrrega ha volgut destacar que Junts és "un partit polític, una eina, un instrument, no una finalitat" que té l'objectiu de fer la vida "més fàcil i més feliç" a la gent amb les seves decisions, de les més grans a les més petites. "No com a d'altres formacions polítiques, que "prenen decisions pensant si els afavoriran o no o si afectaran al partit polític en qüestió", ha dit.El secretari general de Junts ha alertat que hi ha forces polítiques que volen "controlar i anestesiar" la força de la gent, mentre que ells volen "anar de la mà de la gent". En aquest sentit, assegura, Junts defensa la "política en positiu" i demana no fer cas al que diuen alguns partits que acaben pactant entre ells per benefici propi, només per encapçalar una alcaldia.