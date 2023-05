Larrosa acusa d'«inconscient» el govern de Pueyo i es reivindica com l'alcalde de la «confiança»

vol recuperar l'alcaldia de Lleida que va ostentar durant deu mesos per acabar amb el govern independentista que, al seu parer, ha fet retrocedir la ciutat de Lleida. En el, el candidat socialista s'ha reivindicat com el líder polític que retornarà "la confiança" dels ciutadans en l'executiu de la ciutat.Larrosa, que ha estat acompanyat del secretari general del PSC,, ha carregat les tintes contra l'executiu de, a qui ha acusat de ser "" perquè no ha sabut els problemes que havia d'afrontar durant el recent mandat. En aquest sentit, l'aspirant del PSC ha apuntat lai lacom a dues de les dificultats que pateix la ciutat, i ho ha exemplificat amb dues frases, també dites en el debat de l'ACN d'aquest dilluns ; "A Lleida cada hora es comet un delicte" i "jo no sé qui és el regidor de la brutícia".El cap de llista ha assegurat que moltes de les propostes polítiques de l'actual govern lleidatà han sortit de les seves files, i ha tirat d'ironia quan ha explicat les moltes consultes que li fan a ell: "A vegades tinc la sensació que l'alcalde de Lleida sóc jo", ha dit el polític lleidatà.Larrosa s'ha postulat com el líder d'unaalhora que ha apuntat que l'executiu actual de Lleida ha desmantellat les estructures que havien bastit els governs socialistes en patrimoni, esports i certàmens culturals com la. Larrosa ha criticat també que el govern local s'hagiper fer projectes i pagar nòmines i ha tret pit sobre el projecte de Torreblanca: "Fa quinze anys que l'esperem", ha explicat.L'acte ha comptat també amb la intervenció de l'exalcalde, que ha recomanat "escolta, lideratge i gestió" al candidat Larrosa i ha defensat les "polítiques progressistes" de Pedro Sánchez i José Luis Rodríguez Zapatero, dos presidents que han ajudat, ha dit, al desenvolupament de la ciutat de Lleida.