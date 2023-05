La Segarra i la Ribera d'Ebre concentren més de la meitat dels molins d'energia eòlica en tràmit

Lai laconcentren més de la meitat delsque els governs català i espanyol estan tramitant arreu de. Segons dades deanalitzades per l'ACN, les dues administracions estan valorant 22 possibles parcs eòlics que sumarien 170 aerogeneradors, dels quals 55 s'instal·larien a la Segarra i 52 a la Ribera d'Ebre en 12 dels projectes.Si totes les sol·licituds en curs tiren endavant, vuit de cada deu nous molins se. Les dues regions ja acullen 538 dels 846 aerogeneradors que estan en funcionament al país, gairebé dos de cada tres. Pel que fa a l'energia fotovoltaica, el Segrià concentra gairebé una de cada quatre hectàrees de plantes solars en tràmit.En cas que tots els projectes en revisió passin tots els tràmits, tant l'energètic, com l'ambiental i l'urbanístic, hi haurà–per una potència de 318 MW–, que se sumaran als 18 ja existents. Al conjunt de Catalunya, nou comarques han vist com les autoritats han acceptat a tràmit parcs eòlics. Per exemple, el Segrià, amb 14 aerogeneradors, i les Garrigues, amb 16, són les altres dues comarques de Ponent on diverses iniciatives empresarials volen operar, i sumar unitats als 200 aparells que ja estan en funcionament.