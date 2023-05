Engelbert Montalà: «ERC pot derrotar la majoria conservadora de Mollerussa per primera vegada»

Ens hauríem de preguntar és per què fins ara no s’havia presentat la CUP. Quan les coses estaven complicades, nosaltres hi érem, treballant. Ells no

Engelbert Montalà i Pla (Reus, 1976) arriba caminant al Teatre l'Amistat de Mollerussa, l'indret convingut per fer l'entrevista. Va amb camisa de quadres, texans i amb unes ulleres de sol que li donen un aire més propi de fan de Bruce Springsteen que no pas de candidat a l'alcaldia de la capital del Pla d'Urgell. Tot i l'aparença, quan parla ho fa amb la convicció de l'aspirant que s'ha preparat les lliçons durant vuit anys i que ara està a punt per a l'examen final.Creu que el pot aprovar i convertir-se en el primer alcalde d'ERC de la història recent de Mollerussa, però per fer-ho, necessita més vots que fa quatre anys, quan va treure els millors resultats del seu partit amb cinc regidors, i que l'actual alcalde, Marc Solsona, perdi la majoria absoluta que manté des del 2011. Més neteja, millor gestió de l'economia municipal, canvi en el model de fires i impuls del comerç son algunes de les propostes que Montalà descabdella durant la conversa, on també parla de la CUP, partit que es presenta per primera vegada i que l'obligarà, més encara, a apel·lar al vot útil.- Hi ha moltes opcions de poder-hi arribar. Ens hem preparat vuit anys a l’oposició. Hem picat pedra i hem après moltes coses; les virtuts i els defectes de l’administració. Estem preparats per assumir aquest repte.- He après molt. Hi ha coses que ara veig i que fa anys no veia. Això t’ho dona l’experiència. El coneixement de l’ajuntament i el llenguatge administratiu son coses que també he anat adquirint en aquests anys com a cap de l’oposició.- És molt legítim que tothom pugui presentar les seves opcions polítiques. El que ens hauríem de preguntar és per què fins ara no s’havia presentat la CUP. Quan les coses estaven complicades, nosaltres hi érem, treballant. Ells no. Per quina raó apareix aquesta candidatura ara? El meu contrincant no son ells, sinó la majoria conservadora que ha governat gairebé sempre aquesta ciutat i que ha estat vinculada a CiU. Li pot posar el nom que vulgui, però l’estructura sempre ha estat la mateixa, la de les elits. Per primer cop ERC pot acabar amb aquest sistema. Totes les opcions que ens ajudin a trencar aquesta estructura son benvingudes.- Son ells que ho han de dir. Es estrany, però, que hagin fet el pas ara.- Els periodistes sempre fan aquestes preguntes quan arriben les eleccions! (riu). Parlar de pactes és perillós perquè condiciona el vot. Si jo ara li digués que pactaré amb la CUP li restaria credibilitat al meu projecte de ciutat que porto anys treballant amb el meu equip. Si d’altres partits es volen sumar a aquesta tasca nostra, ja en parlarem.- Sí. Amb el feixisme. Això sí que li avanço.- Té raó. Les nostres propostes s’allunyen de les del govern actual. És complicat que hi hagi un acord en aquest sentit.- Moltes de les persones que formen part de l’equip de Junts ho eren abans de l’alcalde. Als plens sempre els he vist amb la mà aixecada votant a favor del govern. No tinc cap indici que es pugui trencar aquesta harmonia, més aviat al contrari. La meva sensació és que s’està disposat a pactar amb el diable, si cal, per mantenir les estructures de poder que li comentava abans. La trencadissa convergent s'ha fet molt visible a Mollerussa. Per nosaltres, les dues candidatures son el mateix perquè sorgeixen d'una mateixa matriu, que és la de CiU.- No li poso jo, sinó la ciutadania. La gent està cansada de majories absolutes en aquesta ciutat. Mollerussa no és la mateixa que fa 15 anys, i això és responsabilitat dels que l’han governat. Tenim molts reptes i també molts problemes.- Hem passat de ser una ciutat vital a ser una ciutat buida. Si abans passaven quinze persones per davant dels comerços, ara n’hi passen dues. Tenim 4.000 alumnes que venen cada dia a estudiar a la nostra ciutat, però no els veiem. Cal que aquests nois i noies visquin i emprenguin a Mollerussa, que hi facin vida. D’altra banda, tenim dos centres de referència de la Formació Professional com La Salle i la Serra, i ho hem d’aprofitar per impulsar i explotar les nostres potencialitats. La ciutat també té un problema amb les finances i la capacitat d’inversió, que és molt limitada. Ens hem de preguntar per què ho és.- L’estructura de l’ajuntament està mal dimensionada i tenim problemes de deute i de liquiditat. Els bancs no posen ara les mateixes condicions que fa anys. Tindrem un problema quan obrirem la caixa.- Reduint deute per tenir més capacitat d’inversió. Ha de pensar que el nivell impositiu a Mollerussa és molt elevat. La taxa de vehicles és de les més elevades de Catalunya. Cal trobar solucions també en aquest àmbit.- Una descongestió d'algunes taxes.- La de vehicles, per exemple. Apujaríem l’impost sobre construccions, l’ICIO.- Ho hem de fer, sí. Però cal pensar a quins ciutadans afecta cada impost, i l’ICIO toca més rendes altes.- La Fira de Mollerussa no ha evolucionat, i la de Saragossa ens passarà per davant d’aquí cinc anys. Això és així. Ens l’estimem i és molt nostrada, però ens hem d’adaptar als nous temps com es va fer a la seva època amb el canvi dels expositors de bestiar. No ens podem quedar amb la multisectorialitat perquè no ens diferenciem de cap altre certamen. L’especialització és la clau per sobreviure en el context de fires. No pot ser que ens fem la competència amb Lleida. Les empreses de tractors vénen un any a Mollerussa i al següent, a Lleida. Això és absurd!- Noves tecnologies i especialitzacions. Tenim potencial amb l’IRTA, amb els nous models de maquinària. Per què s’ha deixat de fer la fira dels drons?- Algunes d’elles de vehicles. No podem ser un concessionari de cotxes i fer balanços en funció de quants n’hem venut.- La licitació dels serveis és millorable i la gestió de les hores del personal, també. Tenim també problemes amb la il·luminació dels carrers, i no pot ser que sempre es justifiquin en base a incidències tècniques. Això ho hem de millorar, i si ho fem, també augmentarem la sensació de seguretat.- Es percebria una manera diferent de governar. CiU tenia molt ben falcats alguns alcaldes de la comarca, però ara això ha canviat. La governança republicana que nosaltres defensem passa, també, per reforçar les comarques, per ser generosos. Les capitals han de saber repartir joc al seu territori per muscular-lo i equilibrar-lo, i més en l’actual context de despoblament.- El projecte que encapçalo va passar d’un regidor a tres, fa vuit anys, i de tres a cinc al 2019. La pregunta és pertinent, perquè jo veig la política d’una manera temporal. No ens han de fer por els canvis, però és complicat ara fer una projecció. Li faig una pregunta a vostè: si ERC treu ara un regidor menys però assoleix l’alcaldia, el candidat hauria de ser rellevat tot i traure pitjors resultats?- Respecto molt el projecte i les persones que m’han ajudat a bastir-lo. Hi tinc tota la confiança, i per això els mantinc en els cinc primers llocs.- Sóc independentista d’ençà que era petit. ERC ha de gestionar el dia a dia amb la defensa de la independència, que està fora de tot dubte. No renunciarem mai a confrontar amb l’Estat, però cal que siguem pragmàtics.- Nosaltres som pares i fills de l’1-O, però hem d’admetre que allò va generar unes frustracions que cal gestionar. I gestionar no vol dir renunciar, però sí reflexionar sobre quines son les millors vies per avançar cap a l’estat propi. ERC ha reflexionat i ha fet autocrítica, i això no ho he vist en altres formacions polítiques, que només ens han criticat. Li diré una cosa; la crítica ha d’anar acompanyada de propostes alternatives, i aquí només s’ha fet per desgastar-nos. Hi ha independentistes amb molt poca lleialtat institucional.