Laha celebrat el darrer ple de la legislatura amb l’aprovació dels pressupostos del 2023, que ascendeixen a 19 milions d'euros.El primer punt del Ple ha estat presentar laamb un romanent positiu. I seguidament, s’ha portat a aprovació la modificació de crèdit de la Paeria per incorporació compromesa per 540.468 euros; i per a l’IMPIC, de 26.519 euros, en el que s’inclouen els convenis amb associacions de la ciutat.El tercer punt referent a modificacions de crèdit ha estat per un import d’1.581.066 euros, els quals van destinat majoritàriament a projectes com el pati de l’edifici que actualment comparteixen la, laali a l’, la reposició del clavegueram de la Miranda, l’arranjament de la passarel·la nova i les escales d’accés a la zona de riu, l’arranjament del pati de la Llar d’Infants El Patufet, o els projectes de la plaça la Sardana.D’entre les diferents partides d’inversió, destaquen els; els, l’adquisició de mobiliari per l’Energy Hublab, les rehabilitacions d’edificis i; el projecte de Pla Director de Santa Maria de les Franqueses per a la rehabilitació i conservació; i la consolidació i estudi de la muralla emiral del segle XI en el tram del barri del Firal. Pel que fa al capítol de personal, s’ha inclòs la necessitat de contractar personal per l’Àrea de Serveis municipals, com també per a l’Oficina Tècnica amb un arquitecte interí de suport, un enginyer, personal de Recursos Humans i un tècnic per a la Promoció del comerç i el mercat.Pel que fa a les, destaca la, que han de permetre millorar l’accessibilitat tant a la zona de l’escenari i vestidors per a persones de mobilitat reduïda, com per poder transportar material o instruments més fàcilment. També s’hi contempla el canvi de vitrines de les peces a la sala permanent del Museu de la Noguera, i l’execució del projecte del pavelló del barri del Secà, que aportaria a la ciutat un nou espai esportiu.En aquest sentit es preveuen les inversions habituals de manteniment, així com despeses per a material corrent per a les diferents àrees, les despeses per a esdeveniments de ciutat i per actes puntuals, o els arranjaments de manteniment com voreres, paviment de carrers i conservació i rehabilitació d’edificis i locals. Pel que fa a la compra d’edificis i locals, també es té en compte la voluntat de seguir contribuint al lloguer social a la ciutat, així com la necessitat d’ubicar serveis a la ciutadania en aquests espais.El darrer punt ha estat la renúncia del paer d’Urbanisme, Seguretat i Fires,, que al·legant motius professionals ha decidit posar fi a la seva tasca com a paer.