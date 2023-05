Postius recepta «il·lusió i ambició» en el seu tercer intent d’assolir l’alcaldia de Lleida

El candidat a Paer en Cap,, acompanyat dels candidats de Junts a la Paeria, ha donat elelectoral que inicia aquesta mitjanit. En un acte a la Plaça Blas Infante, Junts ha descobert el cartell de la campanya amb el lema “” i “”.Postius ha animat als candidats "a treballar de valent per explicar el projecte de Junts a la gent, per arribar a tothom". En aquest sentit, ha recordat que "la candidatura de Junts està pensada per a les persones i que vol posar al centre de totes les seves polítiques a les persones". Per això, Postius ha recordat que ", que defensi les institucions i la llengua catalana, i que deixi enrere etapes fosques marcades pel 155".En aquesta línia, el cap de llista ha explicat que "en aquesta campanya, i com hem fet durant la precampanya, ens centrarem a explicar el projecte de futur que tenim per Lleida des de quatre eixos; de les persones, de les oportunitats, de l’obertura al món i de l’independentisme.Postius ha explicat que "ho vivim de forma il·lusionant, i volem que aquesta sigui l'actitud que ens acompanyi en els propers quatre anys, perquè Lleida necessita actitud, ambició i il·lusió i necessita confiar en el futur i pensant en gran per fer de Lleida una ciutat d'oportunitats per a les noves generacions".