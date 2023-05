El paer en cap i candidat a reelecció, acompanyat dels regidors i els membres de la candidatura, han presentat, davant la nova estació d'autobusos (un dels projectes desencallats perdurant aquest mandat), el seu lema de campanya per a les eleccions del 28 de maig, que comença avui, coincidint amb la Festa Major de Sant Anastasi.Pueyo ha explicat que ". Més educació, més drets, més serveis públics, més talent, més cultura, més comerç de proximitat i més refugis climàtics, entre d'altres. Per això el nostre lema de campanya és "A Lleida, anem a més".ERC Lleida ha explicat que des del 2019 la Paeria de Lleida compta amb una governança republicana per transformar la ciutat, i ho han aconseguit; "Del Pla d'Acció Municipal (PAM) que vam elaborar amb gairebé 300 mesures, hem complert més del 80%. Això demostra que no hem parat de treballar per Lleida i pels veïns i veïnes de la ciutat" ha manifestat la tinent d'alcaldeDurant l'acte d'inici de campanya també han presentat els cartells electorals que s'utilitzaran durant el període electoral a Lleida. Per una part, ERC Lleida comptarà amb els tradicionals cartells amb el paer en cap i candidat a la reelecció Miquel Pueyo, i, d'altra banda, i com a novetat, han presentat una nova versió dels cartells, amb la tinent d'alcalde Jordina Freixanet, qui conjuntament amb Pueyo, formen un tàndem de governança republicana per Lleida.ERC ha explicat que Lleida necessitaque s'han iniciat durant aquests quatre anys, per a acabar de fer realitat els grans projectes de ciutat desencallats com el Pla de l'Estació, la nova estació d'autobusos, l'ECMU, el polígon Torreblanca Quatre Pilans, o refermar Lleida com a ciutat educadora lliure de segregació escolar, però també necessita quatre anys més per impulsar nous projectes de ciutat en la línia del que hem fet els 4 anys, vetllant per una Lleida dinàmica, amable, segura i de futur.Durant l'acte, la tinent d'alcalde Freixanet, també ha explicat els quatre eixos principals d'aquesta campanya pels que aposta: Per una Lleida dinàmica, culturalment viva i rica, teixint xarxa entre entitats i associacions, una ciutat emprenedora i defensora del comerç de proximitat, i una ciutat dels joves i per als joves. Per una Lleida amable, educadora i amiga de la infància, esportiva i promotora de l'esport base, inclusiu i femení, i per una ciutat amable urbanísticament.Per unaLleida segura, ambi on tothom s'hi senti segur, amb els drets bàsics garantits, i per una ciutat que promocioni la mobilitat a peu i la sostenibilitat. I per acabar, per una Lleida de Futur, capital AgroBioTech del sud d'Europa, una ciutat obertament feminista i que lluiti per tots els drets, una ciutat orgullosa de la seva Horta i una ciutat referent en polítiques digitals.