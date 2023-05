La Transsegre, en risc: l'organització confirma que la sequera pot acabar amb la festa

Els organitzadors de lahan confirmat públicament en un comunicat que la festa està en risc, enguany, per culpa de la persistent sequera, tal com va avançar aquest diari el passat dimarts . Des de l'equip directiu hi ha dubtes, a hores d'ara, en relació a la viabilitat de l'esdeveniment festiu. Aquests interrogants es resoldran en les properes setmanes en funció de la quantitat de precipitacions que es registrin.Si finalment s'acaba celebrant, els organitzadors preveuen una edició amb canvis, segons va explicar. Els responsables de la festivitat plantegen unaque podran baixar pel riu: es tancaran les inscripcions a 100 naus casolanes inscrites. En aquest sentit, també es limita el nombre de navegants, que només podran ser. A cada participant s’entregarà una polsera identificativa.Respecte a la, els organitzadors valorendesprés que en les darreres edicions aquesta segona etapa quedés molt minvada per qüestions logístiques i de seguretat. La direcció de la festa creu que és inviable cobrir elpels problemes citats i, també, per la intensa sequera que ja ha obligat a suspendre activitats i competicions aquest darrer mes.La baixada, que es farà dissabte de, començarà al matí, i totes les barques hauran hagut d’arribar a la platgeta de la localitat noguerenca a les cinc de la tarda. Si no es compleix amb aquest horari, l’organització procedirà a la retirada de les barques, que hauran de ser construïdes ambi no biodegradables.