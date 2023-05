Jaume Puy, reelegit rector de la UdL

El catedràtic de Químicatindrà unde la(UdL) després de guanyar les eleccions en els quals era l'únic candidat i que, per primer cop, s'han fet de manera electrònica. Puy ha rebut l'aval del 69,26% dels sufragis i ponderats (amb 820 vots absoluts), mentre que un 30,74% han estat en blanc (469).Si no hi ha cap impugnació en el període legal, Puy serà proclamat definitivament rector de la UdL eli prendrà possessió del càrrec el dia 18. La participació mitjana als comicis ha estat del 11,07%, molt similar a la del 2019 (11,67%). Els estudiants han estat els qui menys han votat amb un 4,28% del cens.Els universitaris cridats a les urnes eren(10.140), personal docent i investigador-PDI (1.363) i personal tècnic, de gestió i d'administració i serveis – PTGAS (449). En aquesta ocasió, el col·lectiu que més ha voltat és el PTGAS (81,96%), seguit del professorat doctor amb vinculació permanent (79,55%), i la resta de personal docent i investigador, amb un 21%.Respecte als vots emesos, la candidatura ha rebut el suport de 297 alumnes, mentre que 115 han votat en blanc i 22 han decidit fer vot nul. Un total de 367 professors han votat a favor de Puy, 146 ho han fet en blanc i 8 han estat nuls. El PTGAS és l'únic grup en què els sufragis en blanc (208) han estat superats pels favorables (155).El rector electe, Jaume Puy, s'haper la confiança que li ha atorgat la comunitat universitària, sobretot el col·lectiu del professorat i l'estudiant, tot i que en aquest grup la participació ha estat molt baixa. Ara bé, Puy ha dit prendre nota del toc d'atenció del personal no docent, col·lectiu on el vot en blanc (equivalent a vot en contra) ha superat el vot a favor.Jaume Puy s'ha compromès a millorar "les coses que es poden millorar" sobretot les relacionades amb aquest col·lectiu i que ja li havien estat manifestades durant la campanya electoral. Ha explicat i ha anunciat que els canvis de normativa, estructura i personal que hauran de fer-se degut a la nova Llei d'universitats LOSU s'afrontaran millor ara que ha renovat la confiança de la majoria de la institució. "Només serem forts si tenim una sola veu i anem junts", ha conclòs.Professor de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Agroalimentària i Forestal i de Veterinària (ETSEAFIV) de la UdL des de 1986 i catedràtic des de 2002, Jaume Puy ha estat director del seu departament, sots director de l'ETSEAFIV, vicerector de Recerca entre els anys 2011 i 2019; i rector entre el 2019 i el 2023. D'acord amb la nova Llei del Sistema Universitari Espanyol (LOSU), el mandat dels rectors és ara de 6 anys, però Jaume Puy no podrà finalitzar aquest segon període al capdavant de la UdL per edat.