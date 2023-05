Els regants del canal d'Urgell faran vols mensuals per analitzar la humitat del sòl

La(CGRU) farà vols mensuals per analitzar ladel sòl i l'estat vegetatiu de les plantes al llarg de tota laTambé es farà un seguiment exhaustiu de l'estat hídric dels arbres en una sèrie de parcel·les seleccionades prèviament. La comunitat ha començat a col·laborar amb l'i l'per tal de definir l'estratègia de reg idònia en el marc actual per tal de poder aplicar l'aigua disponible per salvaguardar el màxim d'arbres fruiters.Les parts faran reunions setmanals per vehicular un seguiment continu de totes les variables que afecten el reg i anar ajustant així les necessitats dels arbres.La CGRCU ha instal·lat finalment un total deal canal per tal de poder ajustar la distribució d'aigua menors cabals circulants i augmentar la capacitat de regulació i reserva. Amb aquestes tanquetes s'aconsegueix acumular aigua en determinats punts de la infraestructura per tal de garantir abastaments a municipis. Des que es va decidir tancar el canal a finals d'abril a causa de la sequera, només circulen uns 2 metres cúbics d'aigua