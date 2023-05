El bomber acusat de desobediència als Mossos en el tall de l'A‑2 nega haver ofert resistència

Ela conseqüència delconvocat pels CDR ela l'A-2 aha estat jutjat aquest dimecres al penal 2 de Lleida acusat de desobediència greu als. El bomber ha negat haver ofert cap resistència i ha dit que el van colpejar amb la defensa a l'estómac i el van agafar pel coll.Els Mossos, en canvi, neguen cap agressió cap a ell i diuen que se'l va reduir perquè estava "molt alterat". Desenes de persones han acompanyatamb un esmorzar popular a lai fins a les portes del jutjat. La fiscalia, que demanava inicialment 9 mesos de presó, ha rebaixat la petició de pena a 900 euros de multa en aplicar l'atenuant de dilacions indegudes."Estava amb les mans en alt i quan elva arribar, el mosso del meu davant em va colpejar amb la defensa a l'estómac", ha explicat. Segons l'acusat, ell no va oferir resistència perquè estava "" i els agents el van agafar, el van dur cap a la zona de les furgonetes, el van llençar a terra i el van immobilitzar col·locant-li un genoll a sobre l'engonal i una defensa entre el pit i el coll. Els Mossos en canvi diuen que va ser ell qui va trencar la línia policial, que va intentar tirar dos agents a terra agafant-los de les cames i que el van reduir sense agredir-lo perquè estava "molt alterat".D'entre les persones que han donat suport al bomber ferit, hi havia la presidenta del Parlament suspesa,; el secretari general de Junts, Jordi Turull; la diputada per Junts al Parlament,, i la diputada per ERC al Parlament,També li han fet suport membres de les Plataformes Antirepressives de Ponent i Barcelona, el Grup de Suport Soses27M i Bombers per la República, que l'han acompanyat fins a la porta del jutjat amb pancartes demanant la seva absolució i criticant que "l'agredit és imputat" mentre "l'agressor té impunitat", ja que l'ara acusat va presentar una denúncia contra els agents que l'havien agredit, aportant informes mèdics i vídeos, però va ser arxivada.