Lademana 12 anys de presó a unla fillastra en almenys tres ocasions quan la nena tenia entre 7 i 10 anys, a Lleida. Els abusos van començar ambi van derivar en masturbacions mútues, fent-li creure a la nena que es tractava d'un joc entre ells i dient-li que no li expliqués a la mare.Els fets van començar el 2013, quan, aprofitant que es quedava sol amb ella els caps de setmana que la mare treballava. La fiscalia també demana que se li imposin 5 anys de llibertat vigilada quan surti de la presó i que indemnitzi ambla nena pels danys morals. El judici es farà a l'Audiència de Lleida el 17 de maig per un delicte continuat d'agressió sexual a menor de 16 anys.El ministeri públic també sol·licita que esdurant 5 anys i que no pugui treballar en cap feina que impliqui contacte amb menors també durant 5 anys, un cop complerta la pena de privació de llibertat. Els fets es van destapar l'any 2021, quan la nena li ho va explicar a la mare.