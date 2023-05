La previsió del temps: dimecres amb ambient estiuenc

Al litoral, primavera; a Ponent, estiu

Després d'una tarda i nit de dimarts passades per aigua a, la pluja continuarà sent protagonista durant el matí de dimecres. Feia dies que la capital catalana mirava de reüll els ruixats a la resta del país, però ja li ha arribat el torn, gràcies a una, una gota freda, que s'endinsa des del nord-est. Pel que fa a les comarques gironines i del Pirineu occidental, el paraigua serà també indispensable.Elalerta d'una baixada generalitzada de les temperatures. Sobretot, a partir del migdia. Ho provocaran els núvols, que s'estendran arreu, amb l'excepció del terç sud. Amb tot, els canvis més notables es viuran al litoral central, on fins ara havia regnat l'estabilitat.Aquest dimecres serà el preludi de l'en què es convertirà el cel de Catalunya les jornades vinents. La DANA que sotmetrà el país ho començarà fent des del nord-est, on cauran les temperatures i descarregarà amb fins i tot tempestes. Mentrestant, fins que no avanci la DANA, a Ponent es mantindrà l'ambient estiuenc que impera des del mes d'abril.