Així es perfila la nova Transsegre: només 100 embarcacions i suspesa la segona baixada

La nova edició de la festa de laes presenta amb notables modificacions de participació en relació als anys anteriors.Segons ha pogut saber aquest diari, la festa estiuenca de Balaguer ultima dosque tenen a veure amb el nombre d’embarcacions i el segon dia de baixada. Els responsables de la festivitat plantegen una reducció considerable de les barques que podran baixar pel riu: es tancaran les inscripcions a. En aquest sentit, també es limita el nombre de navegants, que només podran ser. A cada participant s’entregarà una polsera identificativa.Respecte a la, els organitzadorsdesprés que en les darreres edicions aquesta segona etapa quedés molt minvada per qüestions logístiques i de seguretat. La direcció de la festa creu que és inviable cobrir el tram de Gerb a Balaguer pels problemes citats i, també, per la intensa sequera que ja ha obligat a suspendre activitats i competicions aquest darrer mes. De fet, els organitzadors encara no tenen clar si la festa es podrà desenvolupar tal com la tenen pensada si no plou en els propers dos mesos.La baixada, que es farà, començarà al matí, i totes les barques hauran hagut d’arribar a la platgeta de la localitat noguerenca a les cinc de la tarda. Si no es compleix amb aquest horari, l’organització procedirà a la retirada de les barques, que hauran de ser construïdes amb materials pocs pesants i no biodegradables.L’equip directiu recorda que en cap barca es podrà dur alcohol i que es contractarà seguretat privada amb agents que estaran a dins i a fora de l’aigua. També es vetarà la participació a les persones que van ser multades en l’edició passada per mal comportament.