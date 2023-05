Es busca líder alternatiu a Jordi Ignasi Vidal (i no es troba)

La bandera delno té un candidat que la brandi en propietat. Sis formacions polítiques de la capital de la Noguera pugnen per ocupar el primer lloc d’opositor al govern republicà de, el Paer en cap que gaudeix de majoria absoluta i que, en pre-campanya electoral, és la diana de la majoria de crítiques i consideracions.S’ha vist en el debat entre aspirants que aquest dimarts s’ha celebrat a la sala d’actes del consistori i que ha organitzat el. El batlle ha rebut diversos clatellots per part d’algun representant polític en un acte monòton i de baixa intensitat que només s’ha adelerat en alguns moments quan els candidats s’han animat a interpel·lar-se.delde, de, han qüestionat diverses accions de govern i han confrontat amb un Vidal que ha estat poc exigit. Al candidat d’ERC li ha estat suficient la defensa d’una part de l’obra de govern per sortir airós d’un debat que no ha tingut cap clar guanyador dels seus opositors i que deixa els convençuts igual de convençuts com d’indecisos els indecisos.Hom té la sensació que per reivindicar-se com a líder alternatiu es necessita una mica més de sang en aquest tipus d’actes i avui, a la sala d’actes de la Paeria de Balaguer, s’ha servit és horxata política que altra cosa. Entenem que no deu ser fàcil això, però tampoc ho deu ser governar una ciutat com Balaguer, i estan decidits a fer-ho.Els caps de cartell que pretenen desallotjar Vidal del despatx d’alcaldia han afilat el verb en alguna ocasió contra el govern, i ho han fet a partir d’un criteri compartit:. Abandonada per un govern que no ha sabut fer efectiva la seva majoria absoluta de nou regidors. Tot i això, els candidats han posat poc escarràs en postular-se per damunt dels seus rivals com a líder d’una nova manera de fer política, sobretot en la primera part, que ha estat un enfilall quasi soporífer de monòlegs sobre infraestructures i deute municipal.Les propostes, compartides moltes d’elles pels propis candidats, han estat venudes amb poca gana comunicativa, la qual cosa ha convertit el debat en un acte avorrit que convidada poc a anar a les urnes el 28 de maig. El format encotillat del debat tampoc no ha ajudat pas gens a fer-ho digerible., els, l’per a projectes, el pla deli la recuperació del(un tema que cada quatre anys apareix amb els mateixos argumentaris per part dels candidats de torn) han animat la cosa, però no suficient com per què el públic hagi esvandit dubtes sobre quina és la millor alternativa a l’actual govern.Sí que ha quedat clar quei lajuguen la seva lliga particular, que és la de visualitzar-se per aconseguir representació. Ni(que és el que parla amb més naturalitat. Potser massa, a vegades) ninihan estat interessats en debatre amb ningú, i només s’han limitat a amollar propostes amb més o menys encert.Com a apunt curiós,, ni de línies vermelles, ni tampoc, de la independència. Junts i la CUP, tant crítics amb els republicans en els darrers anys, no han gosat plantejar la qüestió, esvandida amb breus mencions al final de les intervencions i en alguna rèplica fugaç. Encara que s’entesti algú a negar-ho, el 2017 ja queda molt lluny.