ERC assegura ha assolit el 70% del programa electoral a Balaguer

Laha fet repàs de l’activitat del grup republicà a la Paeria de Balaguer i valora positivament la feina feta del programa electoral amb què la formació es va presentar als comicis del maig del 2019. La formació assegura queDe les actuacions realitzades, la comissió electoral destaca lacom el de la carretera de Camarasa o el de l’Escola Gaspar de Portolà, la millora d’equipaments municipals, l’impuls de la transició energètica i les vies verdes, mesures per a la reducció de l’atur com la creació de la borsa de treball pròpia i la formació per a persones a l’atur o la posada en marxa de la Bústia Ciutadana.L'executiu també posa en valor lade Balaguer, impulsar laal Molí de l’Esquerrà i l’aposta per la tramviarització de les vies del tren per a la seva integració a la ciutat.Els republicans destaquen també la redacció i posada en marxa de l’ordenança d’animals, que augmenta les sancions per a propietaris incívics i la implementació de l’ordenança de residus, malgrat no estar al programa. En aquest sentit, eli la creació noves illes ha permès augmentar el reciclatge fins a un 39%.Des de la secció local es destaca la reducció delfa deu anys fins a unamb l’aprovació del pressupost el 2023. Altrament, hi ha actuacions destacades que s’han dut a terme durant aquests quatre anys que, algunes de les quals, no estaven recollides al programa electoral.Renovació d’un tram del carrer Barcelona; ampliació del cementiri nou; renovació de les places i espais del pati de l’escola bressol El Patufet. També s’han augmentat els terrenys industrials i treballat per la millora dels accessos al polígon Campllong amb la supressió dels passos a nivell 18 i 19 i l’accés nord des de la C13.Creació d’un borsa pròpia amb 50 habitatges públics i gestió de 90 habitatges privats més, i inici del projecte de masoveria urbana. Promoció de la participació ciutadana a través de diferents consultes públiques sobre algunes ordenances municipals, i tres edicions de pressupostos participatius.Augment de les polítiques actives d’ocupació (amb augment de programes i homologació d’aules) i creació de la Borsa de Treball. Projectes socials com el Pati Obert; la consolidació del servei "De la mà"; la realització del Pla de millora d’oportunitats educatives; el Pla educatiu d’entorn; la creació del Punt Lila i l’elaboració de la Guia de recursos de prevenció, atenció i reparació de les violències masclistes a la ciutat de Balaguer.Creació de l'Energy Hub Lab i la planta pilot d’una Biorefineria, així com la instal·lació de plaques fotovoltaiques als pavellons municipals i la millora de l’enllumenat públic.Elaboració del Pla estratègic de cultura; aposta per la contemporaneïtat, amb propostes com el Llavors, La Murga o el Forma, i recuperació de tradicions, amb el projecte de Reixos i el Seguici Festiu.Aposta pel patrimoni i foment del turisme cultural: consolidació del Castell Formós; millora de la plaça de Sant Domènec; millora de les muralles; plaça de Sant Salvador i Santa Maria de les Franqueses. Obertura al territori, amb el camí de Sant Jaume, la via Verda del Sió o la Cabanera.Impuls d'esdeveniments d'abast nacional: Ciutat del Basquet Català, Capital de Sardana i Vila Esportiva Universitària.Millora dels nivells de reciclatge amb el reagrupament de contenidors, i campanyes cíviques.Augment d’efectius de la Guàrdia Urbana, incorporació d’un nou vehicle policial i projecció de la futura comissaria.Renovació de vehicles i maquinària de la brigada amb dues escombradores, un camió i altra maquinària.