Els pagesos tornen al carrer per exigir a l'Estat mesures contra la sequera

Novade la. Diversos indrets de Lleida han estat ocupats aquest dimarts per tractors com a mostra de protesta per la gestió de l'aigua i per exigir mesures per pal·liar la sequera. La manifestació ha estat convocada per Unió de Pagesos, que critica la "" sobre l'abast de la manca d'aigua i reclama al govern espanyol que "" l'escenari que hi ha i que "prengui mesures" perquè la pagesia pugui tirar endavant.A més de transparència, el sindicat també demana a l'Estat que "assumeixi responsabilitats" per la "mala gestió de l'aigua" que, segons consideren, ha fet la(CHE). Sobre aquest gestió, critiquen que s'hagi permès a les centrals hidroelèctriques buidar els pantans per generar electricitat.han sortit a primera hora del matí des de diferents municipis de les, la, la, eli l’i han circulat per diversos punts de la ciutat de Lleida. La mobilització ha acabat al davant de la Subdelegació del govern espanyol. En altres ciutats catalanes comtambé hi ha hagut protestes dels pagesos.