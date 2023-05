El PP aposta per reforçar les cases regionals i les festes religioses cristianes a Lleida

Elha presentat el seu programa cultural per les pròximes eleccions municipals al Magatzem de la Cultura de Lleida. El líder popular lleidatà i candidat,, ha posat en valor les tradicions i costums de la ciutat tot explicant els eixos bàsics sobre cultura del seu programa electoral. "Augmentarem l'oferta i programació cultural, vetllarem per una cultura accessible per a tothom, fomentarem lai posaren en marxacom la Fira del Talent, del Còmic o la Robòtica", ha mencionat l'aspirant a l'alcaldia.El grup popular ha apostat per donar suport al teixit associatiu cultural de la ciutat, a lesi lesque, "fins ara han estat marginades per l'actual govern municipal", ha citat Palau.A més, s'ha compromès a vetllar pel espais d'interès artístic i cultural de Lleida, gestionant recursos i exigint la implicació de la resta d'administracions. "Un exemple, és la, que mereix més finançament. "Promourem la descentralització d'actes culturals per tots els barris i dotarem de més ajudes i beques d'excel·lència per alumnes implicats en la cultura local", ha comentat.