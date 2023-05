La candidata de Junts a Balaguer es desmarca de Laura Borràs: «Jo hauria renunciat al càrrec»

La candidata de Junts per, s'ha desmarcat de la presidenta del seu partit,, després de la condemna per corrupció. En una entrevista a Nació , Trilla creu que si ella hagués estat Borràs, hauria renunciat al càrrec al capdavant dels juntaires, i apunta en aquest sentit que "ens equivoquem quan ens encallem en voler liderar els partits".L'aspirant a Paera en cap de la capital de la Noguera considera que els polítics han de reflexionar sobre el temps que dediquen a la política: "Hem de ser conscients que aquí".Trilla, que públicament s'ha posicionat en el sector de, lamenta la situació que ha hagut d'afrontar Borràs i creu que ha estat una "represàlia" contra ella, per bé que ha deixat clar que la presidenta de Juntsa la ciutat de Balaguer. L'aspirant a l'alcaldia ho ha atribuït a una qüestió d'agendes.