​Ricart insta a superar l’«estancament» de Balaguer i recepta seguretat, neteja i promoció comercial

La llista

El cap de llista de, ha presentat aquest divendres de manera oficial la seva candidatura per a lesdel 28 de maig.En un acte al pati de l’Escola de Música, el polític balaguerí ha destacat alguns dels eixos rectors delde la formació, que passen per la, la, lai la recuperació delSobre aquests punts, el cap de llista considera que cal revertir la situació actual, i ha posat l'exemple del nombre de policies que conformen el cos de seguretat de la capital de la Noguera: "Estem per sota de la mitjana en nombre de policies, i això es tradueix en una inseguretat que cada dia notem més", ha apuntat l'aspirant a l'alcaldia.El candidat ha lamentat l’"estancament" de la ciutat en els darrers anys, i ha instat a recuperar el Balaguer “que enyorem” a partir d'unes praxis polítiques d'"escolta a les persones i de ganes de fer coses per la ciutat".En aquest sentit, Ricart ha apuntat que compta amb un equip de persones per desenvolupar unque superi "la política partidista" de les altres formacions: "Estem lliures de lligams", ha assegurat el candidat, que ha presentat un per un tots els membres de la llista i també els grans eixos del programa electoral, que consta de1. Guifré Ricart Real2. Carme Puigpelat Baldomà3. Maria Laia Vilardell Garcia4. Gerard Garcia Puigpelat5. Mireya Planes Camprodon6. Xavier Tena Ribera7. Juan Antonio Ruiz Vergel8. Cristina Martin Rialp9. Joaquim Ramon Roca Fusté10. Maria Luz Fernandez Gandara11. Francesc Pla Llauradó12. Mercè Pla Gallego13. Xavier Forcades Solà14. Alina Georgina Ciobanu Maniga15. Adrià Ramells Esteban16. Antònia Pedra Teres17. Jose (Pepito) Alòs DejuanSUPLENTS1. Anna Maria Camacho Portella2. Antoni Ricart Serena