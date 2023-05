Agenda de cap de setmana a Lleida: 6 i 7 de maig

Fira de Titelles, a Lleida

Dia: divendres, dissabte i diumenge

Lloc: diversos indrets de la ciutat

Fira Lo Caragol Food, a Vallfogona

Dia: dissabte i diumenge

Lloc: diversos indrets del municipi

GarGarFestival, a Penelles

Dia: divendres, dissabte i diumenge

Lloc: diversos indrets de la localitat

Fira dels somnis, a Balaguer

Dia: diumenge

Lloc: diversos indrets de la ciutat

34a edició de la Fira de Titelles de Lleida amb la que, un cop més, el fantàstic món de les titelles inundarà els carrers, places i teatres de la ciutat. L'objectiu de la fira ha estat esdevenir una plataforma de mercat per als professionals dels titelles i al mateix temps de difusió artística, sense minimitzar la importància del valor festiu que comporta la presència del públic als espectacles.Primera edició de la Fira Lo Caragol Food a Vallfogona de Balaguer , un cap de setmana per gaudir de propostes com el Mercat Tast de Lo Caragol Food per degustar les especialitats d'una desena de restauradors, el Mercat de la Terra Slow Food amb una quarantena de productors de proximitat, i altres com música, tallers i activitats infantils.Nova edició del Gargar, el Festival de Murals i Art Rural celebra la seva edició més social. Torna amb més murals, més artistes i més activitats, en un programa compromès i ple d'iniciatives per seguir treballant per un món més solidari, més inclusiu i més sostenible. Art, cultura i participació: les eines de sempre per llaurar el futur.Nova edició de la festa contra el càncer infantil que enguany passa a anomenar-se Fira dels Somnis Contra el Càncer Infantil i sota el lema 'Investigació avui, salut per demà' destinarà tota la recaptació a la investigació de dianes terapèutiques contra aquesta malaltia que durà a terme el Grup d'investigació en càncer en la infància i l'adolescència del VHIR de la Vall d'Hebron.