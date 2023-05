Històrics independentistes i activistes culturals donen suport a la CUP en un manifest

La CUP ha presentat aquest dimecres, davant del monument que recorda el bombardeig feixista al Liceu Escolar el 1939, una plataforma composada per una seixantena de persones que donen suport a la candidatura de Ruben Cobo.Entre els signants hi ha històrics de l'independentisme comactivistes culturals com, l'il·lustrador, l'activista saharaui, els professors, la tècnica de museuso l'activistaLa iniciativa s'ha presentat aquest matí al mitjans de comunicació amb un manifest titulat "" on s'aposta per una ciutat feminista, ecologista, que garanteixi el dret a l'habitatge, que situï la societat civil i la cultura en el centre de les grans transformacions, una Lleida on els serveis públics siguin de totes i no d'empreses privades, una Lleida amb memòria i compromesa amb la llibertat dels Països CatalansLa politòloga, acompanyada de l'advocada i número 2 de la llista,, han defensat la necessitat d'una veu diferent a la, una veu crítica, constructiva, honrada i sense complexos. Que sigui perseverant, responsable i compromesa amb els moviments socials. Còmplice del teixit associatiu i capaç de posar la ciutat en el marc de referència dels Països Catalans, treballant per assolir la llibertat del nostre poble tant com la justícia social i la igualtat.