L'alcaldessa independentista i l'avi republicà del «bar Espanya»

Ramon Vallverdú, en l'actualitat i al cartell electoral de 1979 Foto: Àlvar Llobet

"Amb 11 anys assistia als plens"

Pijuan i Vallverdú, mirant Tàrrega des de la terrassa de l'històric republicà Foto: Àlvar Llobet

passa la vida en la tranquil·litat de casa seva a, des d’on veu la ciutat des de la terrassa estant. Farài a la capital de l’Urgell assegura que molts el recorden encara per la seva tasca com a regidor i líder d’(ERC), formació que va gestionar durant el postfranquisme incipient, una època en la qual les sigles d’ERC cotitzaven gairebé a zero després dels llargs anys d’exili i de grans dificultats per adaptar-se al nou escenari democràtic.L’any 1979 va ser elegit regidor al consistori targarí, i des d’aleshores, el seu activisme apassionat el va aparionar amb les responsabilitats polítiques fins al 1991. En una conversa amb, el republicà fa la memòria per rememorar la seva trajectòria en l’, lai el seu concurs en el, quan una coalició dels grups d’esquerra va forçar el canvi polític a la ciutat entregant la vara d’alcalde al conservador(CiU), en detriment d’(independent).Vallverdú era un polític de carrer. De bar, millor dit. El seu, concretament. Regentava el “, un nom heretat de l’antic local i que va mantenir tot i l’evocació d’un país que mai ha considerat propi. “Ja prou em pesava el nom”, apunta l’ancià, que explica com es descabdellaven les converses entre els clients a col·lació dels seus quefers com a edil; “Em deien si els obligaria a parlar en català”, diu. Alguns d’aquells homes que feien la broma mentre jugaven a cartes ara són votants, diu, de l’actual alcaldessa de Tàrrega,, la seva neta i candidata a la reelecció amb una llista que ell mateix tanca. “Li vaig proposar i em va dir que sí, que li faria il·lusió”, explica la primera edil targarina, que ha completat quatre anys al càrrec després d’una rocambolesca trama de pactes, dubtes i renúncies.L'any 2019, Pijuan anava de número dos a la candidatura d’ERC, que va aconseguir cinc regidors i situar-se com a segona força rere els postconvergents de, aleshores la dona amb més poder de Ponent perquè era alcaldessa i presidenta de la: “Tothom donava per fet que Junts governaria, però el PSC ens va voler donar els vots per forçar el canvi polític, i amb lavam acabar de reblar el pacte”, diu la política republicana, que va accedir a l’alcaldia després que el candidat del partit,, renunciés a assumir el càrrec un dia abans de la investidura.Aquest aterratge en política hauria pogut esdevenir per uns viaranys més estàndards si s’atén el bagatge de l’alcaldessa, una apassionada de la política des de ben jove. “Anava a fer campanya amb el iaio, i amb onze anys assistia als plens”, recorda. En aquest sentit, apunta que també assistia a les conferències que organitzava el partit, uns actes “on érem quatre gats”, remembra Pijuan, que ho compara amb el poder assolit pel seu partit en els darrers anys i que ella ha contribuït a consolidar: “La nostraactual ens ha permès ampliar l’electorat sense renunciar a l’independentisme, que és la raó de ser del partit”. La primera edil llença un dard contra els independentistes crítics amb l’estratègia republicana perquè creu que no poden alliçonar “aquells que fa quatre dies seguien les tesis autonomistes de Pujol”.Vallverdú rebla el clau recordant les reunions clandestines que organitzava al local del partit a la capital de l’Urgell, on s’hi reunien sovint destacades figures de l’Esquerra com el secretari general del partit, i joves promeses com, actual Paer en cap de la ciutat de Lleida. “Ens la jugàvem, fent allò”, diu el “iaio”, que s’enriola recordant les converses amb laper intentar assuaujar l’ambient i evitar denúncies inoportunes.L'històric republicà té ben fermada en la memòria les aventures polítiques com també quan acompanyava la seva neta a, a mitjan anys 90, on estudiava traducció i interpretació i on va fer el. Vallverdú en parla amb orgull de l’alcaldessa, que admet que s’ha sentit còmoda en aquest mandat i que, si es donessin les circumstàncies d’aritmètica, repetiria el pacte de govern. Els acords poden encarrilar-se per aquesta via més que cap a la de Junts, una formació que considera que “no ha paït encara haver perdut l’alcaldia fa quatre anys”. Pijuan admet que també l’ha sorprès la lentitud de l’administració i assegura que quan noti cansament, ho deixarà. Sembla que, de moment, té corda per estona. I el seu iaio, també.