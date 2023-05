24 anys de presó per al lladre multireincident que va disparar un camioner a Vilanova de la Barca

El periple delictiu es va allargar 12 dies

L'ha condemnat ade presó elque va disparar contra un pagès que el va enxampar dins del camió amb què repartia fruita, al gener de 2020, a(Segrià). Es tracta d'un veí del Vallès Occidental de 39 anys que va encadenar una sèrie de fets delictius iniciats el 15 de gener de 2020 a Barcelona després de robar una furgoneta amb les claus posades i que van acabar el 27 de gener a leson va ser detingut. La sala li ha imposat concretament 12 anys de presó per un delicte de temptativa d'assassinat, 6 anys de presó per furt de vehicle en concurs amb robatori amb intimidació i 4 anys per robatori amb força continuat amb l'agreujant de reincidència.A més d'aquestes penes, l'home ha estat condemnat també aper furt de vehicle a motor, a 8 mesos de presó per amenaces i a 1 any de presó per tinença il·lícita d'armes. A més, haurà de pagar una multa de 180 euros per un delicte d'estafa i deper un delicte lleu de furt continuat. L'Audiència també el condemna a indemnitzar el pagès a qui va intentar robar-li el camió amb 208.591,80 euros per les seqüeles físiques i psíquiques que li han quedat així com a indemnitzar les empreses on va entrar o intentar entrar amb el cost dels desperfectes ocasionats. L'home tampoc es podrà comunicar o acostar a la víctima dels trets durant 15 anys.Durant el judici, que es va fer a l'Audiència del 27 de febrer al 3 de març, la víctima va explicar que va rebre tres trets i que l'ara condemnat el va disparar "a boca de canó" i per sorpresa. "Duia la pistola amagada. Si l'hagués vist, hauria marxat", va dir. La víctima va explicar que és pagès i que, el 27 de gener de 2020, cap a les 5.30 h,que utilitza per repartir fruita. "Li vaig cridar que marxés i vaig baixar. Es va girar i em va disparar a l'abdomen. En marxar corrents em va disparar a l'esquena i quan vaig caure em va rematar a la cama", va declarar la víctima.Segons ha quedat provat, l'acusat va començar el seu periple delictiu el 15 de gener de 2020 quan es va endur una furgoneta amb les claus posades a Barcelona. El 25 de gener de 2020 es va dirigir amb aquest vehicle cap a Sant Cugat del Vallès (Vallès Occidental) on va posar prop de 30 euros de combustible sense pagar. Posteriorment va tornar a posar benzina en una gasolinera de Molins de Rei (Baix Llobregat) i va marxar sense abonar més de 70 euros.