Activades totes les mesures per frenar la sobrepoblació de conills a Ponent

Elha fet aquest dimecres seguiment del paquet de mesures implementat amb caràcter d'urgència i d'aplicació immediata per controlar laa les. Es va posar en marxa al febrer i s'afegien a les que ja s'havien desenvolupat amb anterioritat. La qüestió s'ha abordat a lai el secretari d'Agenda Rural, Oriol Anson ha fet un balanç positiu pel fet que s'han desplegat la "totalitat de mesures extraordinàries" però ha reconegut que encara és aviat per valorar-ne el resultat. Les mesures com captures nocturnes o col·locació de paranys donen resposta als danys registrats en més de 600 finques.Entre les mesures destaca la Declaració de l'Emergència Cinegètica el 30 de març passat, amb una afectació de(APC) equivalent a 1.888 quilòmetres quadrats del total de les comarques de Ponent i que permet dur a terme mesures d'actuació subsidiària en cas que no s'assoleixi un objectiu de captures.A banda de les, s'ha fet xipatge gratuït de les fures propietat dels caçadors, ja que la caça amb fura és el mètode més efectiu i per llei aquests animals han de portar. S'ha xipat un 500 fures, una mesura que el Departament ha considerat molt "exitosa" atesa la gran acceptació assolida. També l'aplicació autoritzada de fosfur d'alumini en infraestructures afectades per danys, entre altres accions.Així mateix, també s'ha donat suport als caçadors pel seu sobreesforç en els actuacions, i mitjançant laes disposa d'una Borsa de Caçadors especialitzats en la captura de conills arreu de Catalunya per a oferir a les societats que ho sol·liciten la col·laboració i poder actuar en la zona afecada pels danys.D'altra banda, els Agents Rurals han fet des del 17 de gener més d'una seixantena de batudes nocturnes amb pagesos i caçadors amb un total d'uns 6.500 conills capturats, i hi continuen actuant amb una mitjana de 6 batudes per setmana amb dos vehicles tot terreny al Segrià, l'Urgell, el Pla d'Urgell, les Garrigues i la Noguera. Es preveu arribar a les vuit actuacions de caça setmanals.