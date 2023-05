Núvols als extrems nord i sud

L'estiu és cada vegada més a prop -encara queda molta primavera- i la meteorologia s'encarrega de recordar-ho cada dia. En la setmana de la recuperació del fil que es va perdre dissabte i diumenge, quan va ploure amb intensitat arreu del país, elromandrà al cel de Catalunya aquest dijous i les, especialment a l'interior.Aquest sol a Ponent farà que s'arribi a valors propers als 30 graus. En aquest sentit, elMeteocat parla de 19 graus de màxima a, 22 a, 29 ai 18 a. A(29) i a(25), per exemple, estaran obligats a vestir màniga curta.Com mostren les temperatures previstes, al nord i al sud de Catalunya, elsrebaixaran la sensació de calor. Sobretot, durant la tarda. A banda, hi haurà intervals de núvols baixos a punts del litoral, sobretot del sector sud. El vent, per la seva banda, no serà protagonista en cap cas, només amb algun cop fort a punts de l'interior del terç sud a partir del migdia.