Martí Beleta, nou líder de la JNC a Ponent

La Joventut Nacionalista de Catalunya (JNC) a les Terres de Lleida ha celebrat aquest mes d'abril l'assemblea de renovació dels càrrecs territorials, acte que se celebra cada dos anys. La candidatura per aquests pròxims dos anys és encapçalada per Martí Beleta, a qui acompanyenLa llista ha estat votada per unanimitat per part dels més de 50 membres que té l'organització juvenil a les Terres de Lleida i els recentment nomenats per als nous càrrecs han agraït la confiança donada i per iniciar aquesta nova etapa.El nou Coordinador Territorial, Martí Beleta, cerverí de 22 anys i estudiant de Dret i Ciències Polítiques, fins ara ocupava el càrrec de Cap Comarcal de la Joventut Nacionalista de Catalunya a la Segarra, a banda de formar part de l'equip de Junts tant a la Segarra com a Cervera.Miquel Arévalo, nomenat president d'Assemblea, és un jove de 23 anys que fins ara ocupava el càrrec de Cap Local de l'organització a Lleida ciutat. Els altres membres que conformen la candidatura són Joan Serna, que ocuparà la secció de Comunicació i Militància, i Mercè Corral, que s'encarregarà de la secció de Territori.