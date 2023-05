Suspesa la festa de l'Agrònom de Ferro de la UdL en solidaritat amb els pagesos per la sequera

Els estudiants de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Agroalimentària i Forestal i de Veterinària () de la(UdL) ha decidit suspendre part de la celebració de l', prevista per a aquest dijous 4 de maig, en solidaritat amb la pagesia afectada per laAixí, malgrat tenir autorització, enguany no organitzaran ni la bassa de fang ni la. Els estudiants no veuen correcte que puguin gaudir d'una aigua que "els pagesos no poden tenir". Deixant de banda la pandèmia de la covid-19, és el primer cop en els 37 anys d'història de l'Agrònom de Ferro que no hi haurà un final de festa amb fang.Elha tancat per primer cop en 160 anys. Tota la producció de fruita i part dels cereals de les comarques de Ponent es perdrà, recorden els estudiants d'Agrònoms. Davant aquest panorama amb "l'aigua que s'està esgotant", han decidit reflexionar i per això, tot i que estaven "molt il·lusionats", no hi haurà fang.Les proves de l'Agrònom de Ferro, que la UdL va iniciar l'any 1986 i que després han imitat altres escoles d'agronomia recullen "habilitats" dels diferents graus.