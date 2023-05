«Haurem de repartir en un mes l'aigua d'una setmana. Els arbres no sobreviuran»

"Amb l'aigua d'una setmana, haurem de regar tot el mes. Elsa la calor de l'estiu". Així de contundents i resignats s'han mostrat regants delde Castelldans que aquest dimarts han demanat aigua per regar després del tancament anticipat del reg dissabte passat. El president de la col·lectivitat número 11 ha reclamat alrespostes sobre com han d'actuar els pagesos amb aquest nou marc ja que no es preveia que un regadiu modernitzat i eficient es quedaria sense dotació. Un altre pagès afectat,ha demanat explicacions pel tancament ja que 15 dies enrere se'ls va assegurar que hi hauria aigua suficient per salvar la producció.Amb 2.000 hectàrees,(Garrigues) és el municipi que té més cultius adherits al regadiu del canal Segarra-Garrigues. Principalment són fruiters, ametllers i oliveres.ha remarcat que hi ha una inversió deque els pagesos han d'afrontar amb crèdits i amortitzacions. En aquest sentit, assegura que quan es van adherir al reg ningú els va dir que podria faltar aigua ja que el del Segarra-Garrigues està modernitzat; "és de precisió i mai fas malbé l'aigua, per tant no malbarates", remarca.Amb el tancament del canal i l'obertura puntual per supervivència d'arbres, els regants disposaran d'unai l'hauran d'administrar durant tot un mes. Estan convençuts que si no plou, els arbres no sobreviuran perquè la calor ja comença a ser forta i les nits i matinades fresques cada vegada van més a la baixa.Per una altra banda, els pagesos també critiquen la incertesa que hi ha amb les ajudes que l'Administració ha promès. "No sabem el que hem de fer", ha dit Llovera, que ha instat al Departament d'Acció Climàtica a mobilitzar-se per dir a la gent què s'ha de fer, ja que el sector no sap si la millor opció és esperar o llençar tota la fruita al terra per almenys poder salvar els arbres.