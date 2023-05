Reconstrueixen l'apunyalament mortal en un aparcament de les Borges Blanques

Elsi la comitiva judicial han dut a terme aquest dimarts laque va tenir lloc el 9 d'octubre de 2022 a l'aparcament de l', a les. Per fer-ho, han anat fins al lloc dels fets amb l'autor confés de l'apunyalament, que ha estat traslladat des de la presó, on hi està ingressat de manera preventiva, així com un amic seu investigat com a còmplice. Segons l'autor confés, va serque ell va usar per defensar-se de la víctima, qui, assegura, l'estava agafant pel coll i estirant de la camisa, segons han explicat fonts pròximes al cas. Segons les mateixes fonts, l'amic ha negat haver-li donat cap ganivet.En arribar a lloc la jutgessa ha llegit les declaracions que els dos investigats, un per homicidi i l'altre com a còmplice, van fer al jutjat d'instrucció 2 de Lleida l'octubre del 2022. Després, els ha fet diverses preguntes, primer a un i després a l'altre, per intentar aclarir què va passar. La reconstrucció dels fets ha començat cap a les onze del matí, s'ha allargat poc més d'una hora i ha despertat la curiositat d'alguns veïns de la zona.Els fets que s'han intentat reconstruir avui van tenir lloc cap a dos quarts de sis de la tarda, el diumenge 9 d'octubre de 2022, durant una baralla entre dos homes a l'aparcament de l'Hort del Rabasser, situat entrei a tocar de. La víctima, de 34 anys i veïna de les Borges Blanques, va resultar ferida per arma blanca i va acabar morint a l'hospital Arnau de Vilanova de Lleida. L'agressor va fugir en direcció a l'estació d'autobusos i durant la marxa va llençar l'arma amb què hauria ferit la víctima, un ganivet de grans dimensions, que la policia va recuperar després.Els Mossos van obrir una investigació que va permetre identificar l'autor de l'agressió. Tot seguit es va muntar un dispositiu per localitzar-lo i van estar buscant sense èxit en un edifici deen el qual s'han registrat els darrers temps diferents incidents relacionats amb persones que ocupen il·legalment habitatges de l'immoble. Finalment, el presumpte autor de l'apunyalament es va lliurar dos dies després dels fets a la comissaria dels Mossos de Lleida. El jove va explicar a la policia que va atacar la víctima per defensar-se arran d'un disputa relacionada amb marihuana.Segons fonts pròximes al cas, l'autor confés de l'apunyalament ha explicat aquest dimarts el que ja va explicar als Mossos d'Esquadra quan es va lliurar voluntàriament; que. El noi ja va explicar que les dues famílies –la de l'acusat i la de la víctima- es coneixen perquè són veïns de les Borges Blanques i que havien tingut dos enfrontaments per un assumpte de drogues. L'autor confés va explicar que la víctima i el seu pare l'acusaven d'haver-los robat dos quilos de marihuana –unes acusacions que ell negava- i que tant la víctima com el pare havien amenaçat de mort tant a ell com als germans a causa d'aquests fets, fins i tot intimidant-los amb una pistola.