Lleida demana a l'Estat posar en marxa una potabilitzadora construïda al 2010 i mai utilitzada

Dipòsit amb pèrdues reparat

Situació d'alerta però reserves garantides

La Paeria, a través de la Mancomunitat d'Aigües de Pinyana ha demanat al Ministeri per a la Transició Ecològica posar en funcionament unad'aigua que es va construir al 2010 a la presa de Santa Ana amb un cost de prop dei que no s'ha posat mai en funcionament.Segons el tinent d'alcalde i president de la mancomunitat,, l'obra es va fer arran de laperd'aigua pels baixos nivells de l'embassament. Després d'anys en desús, s'ha encarregat un projecte per posar-la en marxa i es preveuen uns costos mínims. Pinyana preveu passar l'estiu en estat d'alerta i comença a aplicar restriccions al reg tot i que garanteix consum als municipis que se n'abasteixen.L'objectiu de poder disposar d'aquesta potabilitzadora en servei és tenir unen capçalera per evitar episodis concrets de terbolesa com ja hi ha hagut en altres municipis l'estiu passat. Es tracta d'anticipar-se a les situacions de sequera, quan els cabals són baixos i els episodis de terbolesa són més freqüents.Postiusen aquest afer i per això remarca que han encomanat a l'empresa que fa la gestió de l'aigua, Aigües de Lleida, que es dugui a terme un projecte per posar en marxa la instal·lació. Es calcula que en uns 4 mesos ja podria entrar en funcionament, ja que cal fer una mínima inversió perquè alguns elements han quedat obsolets. Segons Postius, aquesta inversió es reclamarà també al ministeri però ha mostrat predisposició d'avançar-la si es dona el cas perquè la situació no pot comportar "un perjudici per als veïns" que es nodreixen de la mancomunitat.Elde Lleida està format per dos vasos que sumen 75.000 metres cúbics que han de server per garantir durant 3 dies el consum d'aigua de la ciutat de Lleida. Construïts l'any 2008, fins ara només funcionava un dels dos vasos ja que l'altre tenia problemes d'assentament i filtracions.Després de molts treballs amb els responsables de l'Estat que van construir la infraestructura, la Paeria ha aconseguit que s'acabin fent reparacions per evitar pèrdues d'aigua i això permetrà que en breu, durant el mes de maig, pugui entrar en funcionament el segon vas., cap de servei de Serveis Urbans de la Paeria, ha explicat que el dipòsit es tornarà a omplir i es duplicaran les reserves actuals per donar servei a la ciutat de Lleida amb "garanties de reserva mínima".En relació a la sequera, segons Postius les previsions de la CHE apunten que l'abastament d'aigua està garantit al 100% per tot l'any i per tant Pinyana no viu una "situació crítica" com l'Urgell o el Segarra-Garrigues. En aquest sentit, Jordi Domingo afegeix que els volums a la conca del Ribagorçana són suficients perquè no hi hagi restriccions a curt termini. Això no obstant, des de la mancomunitat s'ha començat a demanar als agricultors que deixin de regar cultius com el cereal per reservar aigua per als fruiters.