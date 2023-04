El Ple de la Paeria de Lleida aprova per unanimitat impulsar una residència per a la gent gran a Pardinyes

Cessió del terreny per al nou pavelló de la Fira

Concessió d'un edifici a Gardeny

Nomenclàtor

Pla de millora urbana a Onze de Setembre

El Ple de laha aprovat per unanimitat de tots els grups el plec de clàusules i l'inici de la licitació de la residència i centre de dia a la parcel·la situada al, a. De fet, tots els grups han acordat aquest mateix divendres una declaració institucional per garantir la construcció d'aquest equipament, llargament reivindicat al barri. L'acord contempla que la Paeria i la Fcompartiran les prerrogatives d'inspecció i control mitjançant una comissió de seguiment. El ple també ha donat llum verda a la cessió d'una finca per al nou pavelló de la Fira i al concurs per rehabilitar i instal·lar un equipament a l'edifici deEl futur equipament de Pardinyes prestarà els serveis de residència assistida per a persones grans, amb un màxim de noranta places, i vint més es destinaran a centre de dia, amb els serveis associats corresponents.La segona tinent d'alcalde i portaveu del govern,, ha destacat que aquesta serà "una residència moderna al servei de les necessitats del segle XXI" i ha confiat en què "pugui ser realitat tan aviat com sigui possible". A més, la tinent d'alcalde ha volgut "demanar disculpes" perquè el projecte "s'ha emboirat amb altres debats que res tenien a veure amb la residència i les reivindicacions de la gent gran de Pardinyes", i ha agraït el consens assolit.La regidora del PSCha recordat que el seu grup sempre han estat "ferms" i han demanat que "es fes realitat la il·lusió i reivindicació del barri de Pardinyes", tot i que ha puntualitzat que haurien volgut una cessió de terrenys a la fundació i ajudar-los en la recerca d'un operador. "Esperem que aquesta via sigui efectiva i no decebi als veïns", ha afirmat. Per la seva banda, el portaveu del Comú,, ha declarat que els hi hauria agrada tque la residència fos pública i no privada "perquè molta gent humil del barri no hi tindrà accés". En nom del PP, el seu portaveu,, ha recordat que aquesta era una "llarga i històrica reivindicació del barri" i ha criticat "les promeses incomplertes que han generat rebuig social". Per últim,de Cs ha celebrat que "aquesta llarga reivindicació del barri arribi a bon port".El ple d'aquest divendres ha aprovat la cessió a la Fundació Fira de Lleida per un període de 75 anys d'una finca alnúmero 13, que es destinarà a la construcció del nou pavelló de l'ens firal. L'expedient s'ha aprovat per 14 vots a favor, 8 en contra i 5 abstencions. Laha remarcat que aquesta ha estat una llarga reivindicació de la ciutat per a millorar els equipaments firals i ha destacat la "fortalesa" que suposa per a la Fira la seva centralitat a la ciutat, amb bona connexió amb l'estació de trens i la Llotja.El cap de l'oposició, Fèlix Larrosa, ha justificat el seu vot en contra per les reunions que el grup socialista ha fet amb veïnat de Cappont que, segons ha assegurat, no veuen amb bons ulls aquesta ampliació de la Fira. El portaveu del Comú, Sergi Talamonte, ha afirmat que l'ampliació és necessària per a la ciutat i ha recordat que al POUM del 2018 es contemplava "encaixonar amb habitatges els Camps Elisis". Xavi Palau del PP ha anunciat la seva abstenció justificant que no és el model que el seu grup defensa, tot i que tampoc volen impedir, ha dit, la promoció econòmica de la ciutat. En canvi, Maria Burrel (Ciutadans) ha assenyalat que el seu model és traslladar la fira a les afores i ampliar elsEl ple també ha donat via lliure a l'expedient pera iniciar la licitació de la concessió per un període de 25 anys de l'ús de l'edifici de l'antiga Capitania d'Infanteria del Turó de Gardeny, que ha estat aprovat amb 24 vots a favor i 3 abstencions. La finca consta de 870,77 metres quadrats de superfície i un sostre edificable de 2.612,31 metres quadrats i l'edifici haurà d'acollir usos d'equipament comunitari. Freixanet ha destacat que l'actuació suposarà una millora urbanística i d'imatge pel turó de Gardeny i pel conjunt de la ciutat.D'altra banda, durant la sessió també s'ha aprovat, amb 23 vots a favor i 3 abstencions, el conveni entre el consorci del Parc i la Paeria per a la gestió de l'espai de l'Agrolivinglab, que ocuparà la planta baixa de l'edifici de Capitania d'Artilleria, mentre que la resta es cedirà en concessió a empreses.El ple municipal de Lleida ha de forma definitiva, amb 21 vots a favor i 6 abstencions, el reglament del procediment per a l'assignació de denominacions de vies urbanes i espais públics de la ciutat. Freixanet ha destacat el consens assolit, la incorporació d'esmenes recollint aportacions d'entitats i la feina dels tècnics i els representants del grups polítics per millorar el text que regularà el nomenclàtor de la ciutat. El nou text prioritzarà els noms de dona, per a combatre el desequilibri actual.En l'àmbit urbanístic, el ple ha dut a terme l'aprovació provisional del pla de millora urbana del passeig Onze de Setembre, avinguda Alcalde Rovira Roure i carrer Eugeni d'Ors, que preveu la instal·lació d'un supermercat en aquest espai.El primer tinent d'alcalde, Toni Postius, ha assenyalat que s'ha treballat per implantar mesures correctores que garanteixin una mobilitat fluïda i la integració de l'edifici amb l'entorn, tenint en compte que l'aprovació de l'expedient ve motivada per una sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. El portaveu del Comú, Sergi Talamonte, ha demanat que es denegués el pla de millora "per interès general" perquè la nova botiga provocarà embussos de trànsit en una via que dona accés a centres hospitalaris i que ja està saturada.També s'ha aprovat inicialment la modificació dels estatuts de l'Àrea Residencial Estratègica (ARE Lleida) i l'encàrrec de la gestió per fer efectius els actes administratius del Consorci urbanístic pel seu desenvolupament. L'expedient ha rebut 23 vots a favor i 2 abstencions.Altres expedients que han rebut la via lliure del ple per unanimitat dels regidors presents han estat el conveni amb el departament d'Interior per a la gestió de la fauna cinegètica a l'Horta; la desafectació d'un camí al polígon urbanístic UA21, i l'adhesió al conveni marc amb l'Agència de Residus de Catalunya i els sistemes de responsabilitat ampliada del productor per als residus d'aparells elèctrics i electrònics, piles i acumuladors. A més, s'han aprovat amb 20 vots a favor i 2 abstencions les addendes a la pròrroga dels convenis entre la Paeria i l'Agència de l'Habitatge de Catalunya per a l'Oficina Local d'Habitatge i el programa de mediació per al lloguer social.De l'àmbit de les polítiques de drets de les persones i relació amb la comunitat, el Ple municipal ha aprovat informar favorablement el canvi de la denominació específica de l'escola Balàfia-Pinyana per escola Minerva, amb 12 vots a favor, 10 en contra i 5 abstencions. El canvi de nom, segons ha explicat la tinent d'alcalde Sandra Castro, és a proposta del Consell Escolar del centre i és necessari aquest informe municipal perquè el Departament d'Educació pugui tramitar el canvi. Aquest punt de l'ordre de dia ha tirat endavant, tot i la votació prèvia que s'ha fet a proposta del grup del PSC per deixar-lo sobre la taula. I, d'altra banda, han obtingut la unanimitat dels 27 regidors les Bases de dues convocatòries, la del Premi Mila de Periodisme per a la Igualtat de Gènere i la de la Beca de Recerca Cristina de Pizan.