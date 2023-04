Jordà posa en valor «la feina feta fins ara» per frenar la sobrepoblació de conills a Ponent

La consellera d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural,, ha posat en valor "la feina feta fins ara" pel Departament, el sector agrari, els caçadors i el cos d'per a frenar laque afecta la plana de. La Generalitat va declarar fa un mes l'emergència cinegètica amb l'objectiu de. A banda, ha implementat mesures com ara la mobilització d'agents rurals, i ara brigades especialitzades, per realitzar batudes nocturnes i col·locar trampes, s'ha engegat un cens per controlar l'evolució de la població i també s'ha utilitzat biocides per protegir infraestructures, entre altres. Jordà però, ha dit que també cal accions "a mig i llarg termini".La consellera Teresa Jordà ha valorat aquest divendres les mesures implementades per frenar la sobrepoblació de conills a la plana de Lleida. Ho ha fet a(Urgell) acompanyada de la directora general d'Ecosistemes Forestals i Gestió del Medi, Anna Sanitjas, juntament amb representants de la, Unió de Pagesos, Asaja Lleida, i la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya (FCAC).Teresa Jordà ha posat en valor "la feina feta fins ara per tots" per contenir un "fenomen tan complex" com la sobrepoblació de conills a la plana de Lleida, i que depèn de multitud de factors estructurals: la sequera, el trencament de la cadena tròfica la capacitat de reproducció de l'espècie, entre altres. "Des de la Conselleria aportem els recursos, la mirada experta i el full de ruta, però darrera de cada mesura planificada i de cada acció executada, hi ha professionals tècnics, organitzacions agràries, pagesos, caçadors i Agents Rurals", ha destacat Jordà.La consellera ha recordat les mesures d'emergència que hi ha activades per fer front a la plaga de rosegadors. Així, s'ha permès la caça del conill durant tot l'any, s'ha mobilitzat agents rurals, i ara brigades especialitzades, per al seu control en batudes nocturnes i col·locació de trampes, s'ha engegat un programa de censos per a controlar l'evolució de la població i entendre el seu comportament i s'ha declarat l'emergència cinegètica amb l'objectiu de capturar 285.000 conills de març a setembre.També s'han prioritzat mesures mediambientalment responsables, com la utilització de fures per a la caça, a través deld'aquests animals pagat pel Departament, s'ha provat diferents models de captures, i el Departament està treballant en la seva efectivitat. A més s'ha engegat un sistema d'informació de danys per a agilitzar la seva valoració, i també es treballa en la protecció de les infraestructures de la zona a través de la utilització de biocides autoritzats.I és que per a revertir la sobrepoblació de conills, segons ha assenyalat Jordà, "cal acció immediata", però sobretot "acció a mig i llarg termini". "Tenim la mirada posada en la gestió cinegètica de les Àrees Privades de Caça, en la recuperació de l'ecosistema i les seves dinàmiques naturals, amb els predadors naturals com a principals aliats, en la detecció precoç de danys a través de, i en el desenvolupament de noves tècniques per a la protecció dels conreus", ha afegit.Jordà també ha dit que la plaga d'aquests animals representa "un problema de salut pública" que "posa en risc la continuïtat de la pagesia". "I per tot plegat, no permetrem que cap professional del camp plegui per culpa dels conills. Com sempre, som hi serem amb el sector primari. Avui, fem front comú, i anunciem que continuarem posant-hi tots els esforços i recursos per a avançar en el seu control", ha manifestat.Per la seva banda, des de la plataforma Pagesos o conills,ha demanat a tots els estaments del país, estatals, i europeus, i a la societat en general que "siguin conscients de la importància del sector agrari" del país. "I que davant d'un gravíssim problema com tenim en aquests moments treballem tots plegats en la mateixa direcció o la situació serà irreversible", ha indicat., responsable de Fauna Cinegètica d'Unió de Pagesos, ha remarcat que "la situació és d’extrema necessitat". "Sobrepoblació sumada a la sequera, el que vol dir que els danys s'agreugen fins al punt de posar en risc la viabilitat de les explotacions", ha dit, a més d'afegir que "la caça és una gestió de fauna, cal rebaixar la població de conills per a equilibrar el medi.Per la seva banda, el president d'Asaja Lleida,, ha posat de manifest que "la fauna salvatge no és compatible amb la producció alimentària". "No ens podem permetre el luxe de continuar perdent producció agroalimentària a Catalunya, el primer país productor d'aliments del sud d'Europa. La plaga de conills està desbocada i requereix una solució ràpida, per a evitar el despoblament de zones que viuen d'aquesta producció", ha dit.Des de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya (FCAC),ha volgut posar de manifest que "ladefensa l'equilibri al territori entre agricultura i fauna, i valora que la Conselleria dugui a terme actuacions davant de la problemàtica provocada per l'actual sobrepoblació de fauna salvatge. No obstant això i atesa la gravetat dels danys, ha afirmat que cal compensacions econòmiques i la revisió de les assegurances agràries per a pal·liar les pèrdues.D'altra banda, la directora general d'Ecosistemes Forestals i Gestió del Medi,, ha subratllat que "la totalitat de les mesures extraordinàries i urgents presentades al febrer per a frenar la població de conills a la plana de Lleida ja estan implementades".Altres mesures implementades paral·lelament són equips propis i especialitzats sobre el terreny que treballen en diferents accions com ara les captures nocturnes o la col·locació de més paranys; el xipatge gratuït de les fures propietat dels caçadors, el preu del qual assumeix el Departament (la caça de conill amb fura és el mètode més efectiu, i per llei les fures han de portar xip), i s'ha xipat 485 fures; l'aplicació autoritzada de fosfur d'alumini en infraestructures afectades per danys, alhora que el Departament ha demanat als ministeris d'Agricultura, Pesca i Alimentació i de Sanitat que autoritzin a fer una prova pilot de l'ús de fosfur d'alumini en terrenys agrícoles (actualment prohibit per la legislació vigent) en una zona de Lleida, entre altres accions.I Acció Climàtica també dona suport als caçadors pel seu sobreesforç en les actuacions, i mitjançant la Federació Catalana de Caça es disposa d'una Borsa de Caçadors especialitzats en la captura de conills arreu de Catalunya per a oferir a les societats que ho sol·liciten la col·laboració i poder actuar en la zona afectada pels danys de la plana de Lleida.A més, el Cos d’Agents Rurals (CAR) ha efectuat des del 17 de gener fins a aquest divendres una seixantena de batudes nocturnes amb pagesos i caçadors amb un total d'uns 6.000 conills capturats, i hi continuen actuant amb una mitjana de 6 batudes per setmana amb dos vehicles tot terreny a les comarques afectades del Segrià, l'Urgell, el Pla de l'Urgell, les Garrigues, i la Noguera. Es preveu arribar a 8 actuacions de caça setmanals.