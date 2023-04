Dues senadores de Múrcia i Alacant fan de candidates fantasma del PP a Bell‑lloc

Dues senadores del Partit Popular de Múrcia i Alacant es postulen per ser regidores a la localitat de Bell-lloc d'Urgell.han estat incloses a la candidatura popular del municipi del Pla d'Urgell que lidera. Es tracta d'un nou cas de candidats fantasma. Pedrosa apareix en sisena posició de la llista, i Tomás, en setena.Lesproliferen quan arriben les eleccions municipals. Aquestes candidatures estan formades per gent que no tenen vincle amb les localitats on es presenten i que es formalitzen només per augmentar el nombre de llistes dels partits polítics.Una altra d'aquestes candidatures s'ha tramitat al municipi solsoní de Biosca, on el Partit Popular hi ha presentat Juan Maria Molins Romeu , líder del PP a la ciutat de Balaguer durant més d'una dècada i resident i empadronat des de sempre a la capital de la Noguera.