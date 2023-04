Aragonès anuncia que el Govern assumirà el 60% de la modernització del canal d'Urgell

El president de la Generalitat,, ha anunciat aquest dijous que el Govern assumirà el, una obra que ha considerat que té un cost mínim de 1.200 milions d'euros. En aquest sentit, el president ha instat el govern espanyol a posar el 40% del finançament restant i acompartit.Després d'una llarga reunió a Mollerussa amb els representants de la Comunitat de Regants dels Canals d'Urgell, que ha tancat al reg aquest dimarts , Aragonès ha recordat que ja hi haatorgats per a la primera fase d'obres, que beneficiaran un total de 10.000 hectàrees i que començaran tan bon punt hi hagi un acord amb l'Estat.El president ha mostrat la predisposició de l'executiu en ajudar els, que amenaça bona part de la collita d'aquest any, per bé que ha apuntat que elsen el context de sequera que flagel·la el país. En relació a les mesures per alleugerir la problemàtica de la manca de pluges, el president ha descartat de pla el transvasament d'aigües entre conques.En la trobada també hi han assistit la consellera d'Acció Climàtica,, l'alcalde de Mollerussa,; la delegada del Govern a Lleida,; el president de la Diputació de Lleida,els presidents dels Consells Comarcals de l'Urgell, Pla d'Urgell, Noguera, Segrià i Garrigues.