Territori licita les obres de la nova estació d'autobusos de Lleida per 44 milions

Elha licitat les obres de la nova estació d'autobusos de Lleida per un import de prop de. La nova instal·lació, que comptarà amb finançament del, s'ubicarà a l'entorn de l'antigai els, al costat de l'estació de ferrocarril amb l'objectiu de potenciar la intermodalitat del transport públic.La previsió de la Generalitat és que lesi que s'allarguin 22 mesos, de manera que el nou equipament pugui entrar en funcionament a la tardor del 2025. La capital del Segrià registra anualment 1,4 milions de viatgers de més de 120 línies d'autobús, entre trajectes interurbans arreu de Catalunya, estatals i internacionals.El nou equipament substituirà l'actual estació del, que data dels anys 70, i es construirà al costat de l'estació del tren de la ciutat amb l'objectiu de facilitar els intercanvis amb aquests dos mitjans de transport. A més, també donarà resposta a la demanda a la demanda de mobilitat actual i futura de la ciutat.L'accés principal a la instal·lació se situarà a la, on es formarà un nucli d'intercanvi de diversos modes de transport: autobusos interurbans i urbans, tren d'alta velocitat i convencional, taxi, mobilitat a peu i també vehicle particular.Com a, el projecte incorpora la nau dels Docs, exemple d'arquitectura industrial i bé cultural d'interès local, com a part de la nova estació d'autobusos, recuperant el seu valor, donant-li un ús ciutadà i minimitzant les intervencions a dur a terme. Així mateix, la construcció de la nova estació contribuirà a millorar urbanísticament aquest àmbit de la capital del Segrià.El nou edifici per a l’estació d'autobusos s'implantarà a la plaça tot establint una relació amb el de la. L'accés a l'estació es planteja a través d'un volum de vidre que s'eleva per sobre de l'alçada de la coberta dels Docs i que permet la visió de la façana rehabilitada dels Docs també des de l'exterior. En aquest espai, s'ubicaran elsi des d'aquí s’accedirà, al vestíbul de taquilles i a l'espai d’andanes També hi ha previst un espai mirador a la part superior del vestíbul de l'estació que, en un futur, es preveu destinar a usos culturals i socials.Pel que fa a la zona d'andanes de l'estació ocuparà una àrea de prop de 9.300 metres quadrats, de la qual una part estarà integrada per l'edifici dels Docs i la resta es completa amb una zona de nova construcció a la parcel·la sense edificar adjacent al carrer Comtes d'Urgell. En total, aquest espai disposarà de 28 andanes.A més de l'accés principal, l'estació comptarà amb un segon accés per a vianants a l'altre extrem de l'edifici, al carrer Comtes d’Urgell, que facilitarà l'accés a l'estació de la població resident als. En estar a una cota elevada respecte del carrer Príncep de Viana, aquest accés comptarà amb escales fixes i un ascensor. D'altra banda, la instal·lació comptarà amb un accés, cobert, exclusiu per autobusos, al carrer Príncep de Viana.